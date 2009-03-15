Korkmaz: Futboldan memnunum

Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Kormaz Trabzonspor maçında ortaya koydukları futboldan memnun olduğunu ve böyle devam etmeleri halinde bir problem yaşamayacaklarını, yollarına emin adımlarla yürüyeceklerini söyledi.



Korkmaz, Hamburg gibi zor bir deplasman maçından sonra yine zorlu Trabzonspor deplasmanında oynadıklarını belirterek, "Oyuna iyi başladık, iyi oynarken rakip güzel bir gol attı. Oyunu dengeledik sonra da gol bulduk. İkinci yarıya iyi başladık ikinci golü bulduk sonra 10 kişi kalınca zorlandık ve geri çekildik. Trabzonspor, ikinci golü de güzel attı. Maç berabere bitti" dedi.



Oyuncularını gösterdiği mücadeleden dolayı kutladığını kaydeden Korkmaz, "Hamburg'dan İstanbul'a daha sonra da Trabzon'a geldik. İki zor deplasmanda 10 kişi ile iyi oynamak zor. Bu mücadeleyi yaptıktan sonra Galatasaray ruhunu ortaya koyduktan sonra biz her maça favoriyiz, kazanmaya adayız. Korkumuz, problemimiz olmaz, yolumuza emin adımlarla gideriz" diye konuştu.



Milan Baros'a üst üste çok faul yapıldığını ve sarı kartı bulunduğu için yerine daha dinamik bir oyuncu sahaya sürmek için Yaser"i oyuna soktuklarını belirten Korkmaz, bu futbolcunun da kırmızı kart gördüğünü ve talihsizlik yaşadıklarını kaydetti.



Korkmaz, Lincoln ile hafta içinde görüştüğünü belirterek, "Lincoln, üzgün olduğunu bana söyledi. Bu konuda da açıklamalar yaptı" diye konuştu.



Genç teknik adam, maçta sakatlanarak çıkan Arda'nın ayağında ödem oluştuğunu ve durumunun yarın yapılacak kontrolden sonra belli olacağını sözlerine ekledi.

