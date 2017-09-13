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Korkmaz ailesine AHBAP sahip çıktı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Belen İlçesi'nde çatısı delik, duvarları çatlak tek odalı evde yaşam mücadelesi veren Ömer Korkmaz ve ailesine, şarkıcı Haluk Levent tarafından kurulan Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) el uzattı

13 Eylül 2017 14:04

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY\'ın Belen İlçesi\'nde çatısı delik, duvarları çatlak tek odalı evde yaşam mücadelesi veren Ömer Korkmaz ve ailesine, şarkıcı Haluk Levent tarafından kurulan Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) el uzattı.
Amanos Dağı eteklerindeki Kömürçukuru Mahallesi\'nde çam kozalakları toplayarak eşi ve 2 çocuğunun geçimini sağlamaya çalışan Ömer Korkmaz\'ın yaşam mücadelesiyle ilgili haberleri okuyan AHBAP Hatay İl Temsilcisi Özge Şabo ve üyeler, aileyi ziyaret edip ihtiyaçları tespit etti. Yapılan tespitin ardından ailenin 1 yıllık gıda ve giyim ihtiyaçları hemen karşılanırken, ev sorununun çözümü için de yetkililerle temasa geçildi. Ayrıca önümüzdeki günlerde Korkmaz ailesine mobilya ve ev eşyaları konusunda yardımda bulunulacağı da belirtildi. Özge Şabo, \"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'na başvurusu var, bu başvurunun olumlu sonuçlanıp biran önce ailenin barınabileceği sağlıklı bir eve kavuşmasını istiyoruz\" dedi.
Ömer Korkmaz\'ın kalıcı bir işe ihtiyacı olduğunu belirten Şabo, bu kapsamda çalışmalara başladıklarını da kaydetti.

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