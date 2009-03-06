Korkmaz 3 puana sevindi ama...

Sağlam oyundan memnun değil

Bülent Kormaz'ın boşu yok

Sağlam ilk kez yenildi

Maç trafiğini kayıpsız atlatmalıyız

Korkmaz, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, özellikle ikinci yarıda istedikleri gibi oynayamadıklarını belirterek, "Takım, benim isteklerim doğrultusunda oynarsa daha iyi olacağına inanıyorum. Takım defansını iyi yapmamız sevindirici. İlk yarı pozisyon vermedik. İkinci yarı duran toptan gol yedik. Daha sonra skoru koruma psikolojine girdik. Takım kazanmak istiyor, ama bu kazanma isteği oyuncuları geri yaslanmaya itiyor" dedi.Oyunu biraz daha ileriye taşımaları gerektiğini kaydeden Bülent Korkmaz, "Bunu da yapacağız. Biraz zamana ihtiyacımız var. Dünya futbolunda artık topu kaybettiğinizde takım defansını iyi yapmalısınız, ama hücumu da iyi yapmalısınız. Onu da yapacağız, gün geçtikçe farklı oynayacağız. Galibiyet serisini devam ettirmeliyiz. Galip geldikçe takımın güveni yerine gelecek ve daha iyi olacağız" diye konuştu.Maçlarda pozisyona girmekte zorlandıklarının hatırlatılması üzerine Korkmaz, şunları kaydetti:"Konyaspor maçında kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Çalışılmış paslaşmalar vardı. Hücumlarımız faullerle kesildi, bu nedenle pozisyon fazla bulamadık. Bordeaux maçından hemen sonra takım o zeminde kazanıyorsa, bunun takdir edilmesi lazım. Bursaspor maçında ilk yarıda pozisyon vermedik, ikinci yarı ise daha iyi oynamalıydık."Bülent Korkmaz, sıkı bir maç trafiğine gireceklerini ve bu karşılaşmalardan kayıpsız çıkmaları gerektiğini söyledi.Daha sonra lige, milli takım arası verileceğini vurgulayan Korkmaz, "O arada elimizdeki oyuncuları bir yere getirmemiz lazım. Hasan çok değerli bir oyuncu, oynatmayı düşünüyorduk, ama olmadı. Onu da bir yere getirmeliyiz. Ondan sonra fiziksel anlamda daha farklı bir Galatasaray olacak" ifadesini kullandı.Oyuncularla ilgili soruları da yanıtlayan teknik adam, şöyle konuştu:"Serkan uzun süredir oynayamıyordu. Sabri'nin yerine oynattık. İlk defa oynamasına rağmen memnunum. Genç bir oyuncu, ileride daha iyi olacak. Antrenmanlarda formayı almak için çalıştı. Kısa dönemde istediklerimizi yaptı.Aydın çok yetenekli, daha farklı olması lazım. Onu da istediğimiz seviyeye getireceğiz.Lincoln, defansif anlamında istediklerimi yaptı. Bu da onun için gelişmedir. Bütün takıma bakmak lazım. Önemli olan bir kişinin değil, bütün takımın mücadele etmesi ve iyi oynaması. Kimseyi dinlendirme düşüncem yok."Yarını izinli geçirecek olan Galatasaray, Hamburg maçının hazırlıklarına pazar günü 11.00'de basına kapalı yapacağı idmanla başlayacak.