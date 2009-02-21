Korkmayın, size kimse dokunamaz Zahid Bey!

Almanya’daki Deniz Feneri yolsuzluğu ile ilgili suçlamaları reddeden ve ‘’Benim dokunulmazlığım yok, her türlü yasal faaliyet için hazırım ’’ diyen RTÜK Başkanı Zahid Akman yaklaşık yedi ay önce TBMM’den geçen kanunu unuttu. 5785 saylı yasa ile RTÜK üyelerinin yargılanması Başbakanın iznine bağlanmıştı.



TBMM’de geçen yıl Temmuz ayında Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) Sayıştay denetimine tabi olmasını öngören tasarı ele alınırken bir önerge ile, RTÜK üyeleri Zahit Akman, Abdülvahap Darendeli, Hülya Alp, Şaban Sevinç, Mehmet Dadak. Davut Dursun, Paşa Yaşar, İlhan Yerlikaya ve Taha Yücel’e dokunulmazlık geldi. Önce TBMM Anayasa Komisyonunda ele alınan bu tasarı ile, RTÜK'le ilgili Sayıştay raporlarının TBMM'ye sunulması zorunluluğu getirilirken, AKP Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün verdiği önergeyle de, RTÜK üyeleri hakkında soruşturma yapılabilmesi, Başbakan'ın izin şartına bağlandı.



10 Temmuz 2008 günü de TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve RTÜK yasasında değişiklik öngören 5785 sayılı kanun ile ‘’Üst Kurul Üyelerinin görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yapılır ve bunlar hakkında soruşturma izni, Başbakan tarafından verilir.” hükmü getirildi. Böylelikle 9 RTÜK üyesinin yargılanabilmesi Başbakanın iznine tabi oldu.



Yeni tasarıda da var



RTÜK yasasını baştan aşağı değiştiren ve halen Bakanlar Kurulunun imzasını bekleyen yeni yasa tasarı ile de RTÜK üyelerine dokunulmazlık ve yeni yetkiler ile yeni mali-sosyal haklar getirilmesi isteniyor. Henüz ele alınmayan bu tasarı ile RTÜK üyelerine, Başbakanlık Müsteşarı maaşı ve tazminatı ödenecek. Görev süreleri bitince de istedikleri taktirde TBMM’de üst düzey görevlere getirilecekler. RTÜK üyeleri de, milletvekilleri gibi “Kıyak Emekli’’ olacak. Bu hüküm bugüne kadar RTÜK’te görev yapmış tüm eski üyeleri de kapsayacak ve tümü Emekli Sandığı kapsamından Başbakanlık Müsteşarı maaş ve tazminatı esas alınarak emekli olacak.



RTÜK Üyelerine Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen her türlü ödemeler dâhil malî ve sosyal haklar tutarında aylık ücret ödenecek. Bir kamu kurumunda çalışmazken RTÜK üyeliğine seçilenler, üyelik görevleri sona erdiğinde istekleri halinde TBMM’de durumlarına uygun olarak istihdam edilecekler. Emeklilik ve diğer bakımlardan Üst Kurul üyelerine Başbakanlık Müsteşarı için tespit edilen ek gösterge ve makam tazminatı uygulanacak.



RTÜK üyeliğinde geçirilen süreler idari, mali ve hukuki yönden Müsteşarlık görevinde geçmiş sayılacak. Emekli Sandığı dışındaki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olan Üst Kurul üyeleri, milletvekilleri gibi Emekli Sandığı ile ilişkilendirilecek ve diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında geçen hizmet süreleri birleştirilerek emekli maaşı bağlanacak. Üst Kurul Üyeleri ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavi giderleri Üst Kurul bütçesinden karşılanacak.

