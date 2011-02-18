'Korkmadım, komutanım hiç sektirmezdi’

T24 - Şırnak'ta askerleri hedef tahtasının çevresine dizen yüzbaşının yaptığı atış sırasında orada olan askerlerden Mustafa Tunay, “Hiç korkmadım. Ateş etti hedefi vurdu zaten hiç sektirmezdi" diye konuştu.



Şırnak'ta bir askeri birlikte atış talimi sırasında cep telefonuyla kaydedilen görüntüler geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.



Görüntülerde, bir yüzbaşının tabancasını doğrulttuğu hedef tahtasının etrafı askerlerle çevriliydi.



Tepkiler üzerine hedef tahtasının yanındaki askerlerden biri, Mustafa Tunay bugün açıklama yaptı.



Tunay, "Ben hiç korkmadım. Kimsenin de korktuğunu sanmıyorum. Ateş etti hedefi vurdu zaten hiç sektirmezdi. 20 metreden hedefi şaşması imkansız" dedi.



Komutanının çok iyi birisi olduğunu, görüntülerden sonra linç edilmeye çalışıldığını söyleyen Tunay, "Görüntüleri ortaya çıkan komutanı çok iyi tanıyorum. Benim komutanımdı. Onunla 10 ay çalıştım. Onunla beraber çalışmaktan gurur duydum. Hiçbir zaman yarım dakikalık görüntüyle yargılanacak bir insan değil komutanım. Kendisi linç edilmek istendi. Şehit aileleri tepki gösterdi. Böyle bir komutanla çalıştığım için ben çok şanslıyım. Ben çünkü ondan öğrendim her şeyi." diye konuştu.



Görüntüler çekilirken orada olduğunu belirten Tunay, "Komutanımız askeri korkutma amaçlı bir şey yapmadı. Zaten orada gülen askerlerde vardı. Biz korkusuzluğu cesareti ondan öğrendik. Ben askerdeyken her zaman en önde o oldu. Hiçbir zaman uyumadı. Ben onun eğitime katılmayıp oturduğunu hiç görmedim. Ben atış yaparken de, bomba atarken de yanımdaydı ben onun vatanı en iyi şekilde koruduğunu düşünüyorum. Kendi 105 kişilik bir bölükte asla bir şehit ya da yaralı vermedi. Ben şimdi askere gitsem yine onun yanında olmak isterim. O gün atış eğitimi vardı. ‘Bakın size bir eğitim göstereceğim. Biz bunları yaşadık zamanında” dedi. Bana göre orada bir eğitim ders verdi. Ben hiç korkmadım. Kimsenin de korktuğunu sanmıyorum. Ateş etti hedefi vurdu zaten hiç sektirmezdi. 20 metreden hedefi şaşması imkansız" dedi.





YÜZBAŞI HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILMIŞTI



Genelkurmay Başkanlığı yapılan araştırmada olayın Şırnak/Akçay'da Seslice'deki üs bölgesinde meydana geldiğinin tespit edildiğini belirtmişti.



Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin atış yönergelerinde bu şekilde bir atış eğitiminin yer almadığına dikkat çekildi. Ancak güven atışı olarak adlandırılan bu atış şeklinin önceki yıllarda adı geçen personelin de katıldığı bir gösteride TSK Özel Kuvvetler personeli tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Genelkurmay Başkanlığı anılan subay hakkında gerekli işlemin başlatıldığını da bildirdi.





