Korkarak gittiği Diyarbakır'dan övgüyle bahsetti

Atletizm Milli Takımı Antrenörü Oleg Simakhin: \'\'Diyarbakır\'ın güvenli ve huzurlu bir şehir olduğunu yaşayarak gördüm\"

Ercan ATA / ANKARA, (DHA) - Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından altyapılara eğitim vermesi için Diyarbakır\'da görevlendirildiğini duyduğunda endişelenen ve gitme konusunu başkan Fatih Çintimar\'a danışan Ukraynalı Oleg Simakhin, yaşadıklarını ve izlenimlerini sosyal medyada paylaştı.

Türkiye Atletizm Federasyonu\'nda atlamalar branşından sorumlu milli takım antrenörü olan Oleg Simakhin, Diyarbakır ve Gaziantep\'e giderek verdiği seminerlerden sonra Diyarbakır, hakkında söylenenlerin yanlış olduğunu belirtti. Şehir hakkındaki izlenimlerini kendi sosyal medya sayfasında paylaşarak, \"Korkarak gittim ama anlatılanların yanlış olduğunu gördüm\" dedi.

Oleg Simakhin sosyal medya sayfasında şunları yazdı:

\'\'Buraya gelirken ciddi endişelerim vardı. Çünkü dışarıda Diyarbakır için çok kötü söyleniyor, yazılıp çiziliyordu. Türkiye denince yaşanılması gereken ve güvenli olarak belirtilen 3-5 şehir var imajı kafalarda yaratılmış. Diyarbakır için terör ve şiddet algısı yaratılmış durumda. Bu propagandadan, bu algıdan etkilenmemek mümkün değil. Uçaktan inerken bile bu korku vardı bende. Ancak bunun yanlış olduğunu, Diyarbakır\'ın güvenli ve huzurlu bir şehir olduğunu yaşayarak gördüm. Birçok yeri gezdim, hatta ciğer bile yedim. İnsanlar çok sıcak, misafirperver ve yardımsever. Bunu her yerde anlatacağım\'\'

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