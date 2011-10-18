-Korg.Eröz: ''Faaliyetten haberim yoktu'' İSTANBUL (A.A) - 18.10.2011 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasıyla birleştirilen, ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' davasının tutuklu sanığı Korgeneral Mehmet Eröz, ''Ben hiçbir zaman hükümet aleyhine bir haberin internet sitelerine konması için ne teklif aldım, ne emir aldım ve ne de emir verdim. Böyle bir faaliyetin yapıldığından da haberim yoktu'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasını yapan Eröz, hiçbir zaman yasa dışı bir yapılanmanın içinde yer almadığını belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde görev yapmaktan başka hiçbir örgüt içinde olmadığını söyledi. Eröz, 20 Ağustos 2008'de Genelkurmay Harekat Başkanı olarak göreve başladığını ifade ederek, göreve başlarken kendisine hiç kimsenin, internet sitelerine ''basında çıkan hükümet aleyhine olduğu iddia edilen yazıların konulduğundan'' bahsetmediğini belirtti. Eröz, görevi sırasında da hiçbir zaman internet sitelerinde yayınlanmak üzere önüne yazı gelmediğini, kendisinden onay istenmediğini, onay da vermediğini, bu konuda ne bir emir aldığını, ne de böyle bir emir verdiğini öne sürdü. Hükümet aleyhine olduğu iddia edilen basında çıkan yazıların konulduğu internet sitelerinin varlığını, 4 Şubat 2009'da yine basındayer alan haberlerden öğrendiğini savunan Eröz, ''Basında hükümet aleyhine çıkan yazıların konulduğu iddia edilen sitelerdeki yazıların tamamı, benim göreve başlamamdan önceki tarihlere aittir. Benim Harekat Başkanı olarak görev yaptığım sürede söz konusu sitelere bilgi konmuşsa benden habersiz olarak konmuştur. Ben hiçbir zaman hükümet aleyhine bir haberin internet sitelerine konması için ne teklif aldım, ne emir aldım ve ne de emir verdim. Böyle bir faaliyetin yapıldığından da haberim yoktu'' diye konuştu. Eröz, 19 Haziran 2009'da, kamuoyunda oluşan hassasiyet de dikkate alınarak, faaliyete geçirmek üzere çalışmalar yaptıkları dört konudaki internet sitelerinin durdurulması, iptali ve yayını devam eden sitelerin kapatılması konusunda dönemin Genelkurmay 2. Başkanı tutuklu sanık emekli Orgeneral Hasan Iğsız'dan emir aldığını söyledi. -''Güvenlik temizliği''- Siteleri kapatma konusundaki maksatlarının, tamamen hukuka uygun amaç ve yöntemlerle gerçekleştirilmesi planlanan bu faaliyetin, kamuoyunda farklı değerlendirmelere yol açabilecek şekilde yansıtılması ihtimalinin önüne geçilmek istenmesi olduğunu vurgulayan Eröz, şunları kaydetti: ''İmzaladığım emir, açmak için hazırlık çalışmaları devam eden dört konudaki internet sitelerine ait boşa çıkan bilgisayarların MEBS Başkanlığına iade edilmesidir. Ayrıca, bir madde olarak da iade edilecek bilgisayarlara MEBS Başkanlığına, güvenlik temizliğinin yapılmasının uygun olacağı şeklinde bir hatırlatma cümlesidir. Ben, emrimde 'güvenli sil' değil, 'güvenlik temizliği' diyorum. Bilgisayarların iade edilmesi konusundaki emrimde, interneti kullanan 26 adet bilgisayar ile birlikte Bilgi Destek Dairesindeki 31 adet, İç Güvenlik Dairesinde de 45 adet olmak üzere toplam 76 adet Tsk-Net'e bağlı bilgisayarın da güvenlik temizliğinin yapılmasını istedim. '' Eröz, 12 Haziran 2009'da basında yer alan ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' sonrası Bilgi Destek Dairesine evrakların imhasına yönelik herhangi bir emir vermediğini iddia etti. Duruşma, 20 Ekim Perşembe gününe ertelendi.