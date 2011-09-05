-Korgeneral Pekin tutuklandı İSTANBUL (A.A) - 05.09.2011 - ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' davası kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan 14 sanık arasında bulunan Korgeneral İsmail Hakkı Pekin tutuklandı. İstanbul Merkez Komutanlığına teslim olmasının ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne getirilen Pekin, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Duruşmada kimlik tespiti yapılan Pekin'e Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese tarafından yasal hakları hatırlatılarak, yakalama emrine karşı beyanı alındı. Mahkeme, Pekin'i, ''cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' ve ''terör örgütü yöneticisi olmak'' suçlarından tutukladı.