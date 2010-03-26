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Korgeneral'in Balyoz ifadesi

Harp Akademileri Komutan Yardımcısı Korgeneral Yurdaer Olcan, serbest bırakıldı.

26 Mart 2010 02:00

T24 - Kaos ortamı yaratarak hükümeti düşürmeyi amaçladığı ileri sürülen Balyoz Harekat Planı’yla ilgili soruşturma kapsamında dün adliyeye gelen Harp Akademileri Komutan Yardımcısı Korgeneral Yurdaer Olcan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Olcay mahkemede serbest bırakıldı.

5 - 7 Mart 2003 tarihide yapılan ve darbe planlarının yapıldığı iddia edilen seminerle ilgili soruşturma kapsamında dün Korgeneral Yurdaer Olcan ifade vermek üzere Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne geldi. Korgeneral Olcan’ın ifadesi, soruşturmayı yürüten savcılarca alındı.

Olcan’a 2003’teki seminere katılıp katılmadığı ve darbe planlarını bilip bilmediği soruldu. Savcılık sorgusunda Olcan’ın ses kaydı da alındı. ‘Örgüt üyeliği’ iddiasıyla  İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen Olcan’ın ‘Delil durumu’ ve ‘Kaçma şüphesi  bulunmaması’ gerekçeleriyle serbest bırakıldığı öğrenildi. Çok sayıda sivil kıyafetli askeri koruma, Olcan’ın görüntüsünün alınmasını engelledi. Soruşturma kapsamında dönemin 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu 34 emekli ve muvazzaf asker tutuklu bulunuyor.


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