"Korgeneral Zekai Aksakallı'nın durumu iyi, harekâtın başında"

TSK'nın Cerablus'taki Fırat Kalkanı harekâtını yöneten Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın Gaziantep'te hastaneye gittiği iddia edilmişti. CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Aksakallı'nın sağlığının iyi olduğunu, kendi isteğiyle hastaneye gittiğini, şimdi görevinin başında bulunduğunu belirtti.

Fırat, Aksakallı'nın ufak bir rahatsızlığı olduğunu, kendi isteğiyle hastaneye gittiğini, kısa bir tedaviden sonra görevinin başına döndüğünü söyledi.

Askeri kaynaklar ise Aksakallı'nın hastaneye kaldırıldığı şeklinde haber sitelerinde haberler yer aldığına dikkat çekerek, ufak bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye gidip muayene olduktan sonra ayrıldığını ifade etti.

Korgeneral Aksakallı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve görevinin başında olduğu kaydedildi.