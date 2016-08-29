T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Korgeneral Zekai Aksakallı'nın durumu iyi, harekâtın başında"

Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Aksakallı'nın kendi isteğiyle hastaneye gittiğini belirtti

29 Ağustos 2016 15:20

TSK'nın Cerablus'taki Fırat Kalkanı harekâtını yöneten Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın Gaziantep'te hastaneye gittiği iddia edilmişti. CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Aksakallı'nın sağlığının iyi olduğunu, kendi isteğiyle hastaneye gittiğini, şimdi görevinin başında bulunduğunu belirtti.

Fırat, Aksakallı'nın ufak bir rahatsızlığı olduğunu, kendi isteğiyle hastaneye gittiğini, kısa bir tedaviden sonra görevinin başına döndüğünü söyledi.

Askeri kaynaklar ise Aksakallı'nın hastaneye kaldırıldığı şeklinde haber sitelerinde haberler yer aldığına dikkat çekerek, ufak bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye gidip muayene olduktan sonra ayrıldığını ifade etti.

Korgeneral Aksakallı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve görevinin başında olduğu kaydedildi.

 

 

ETİKETLER

Zekai AksakallıHande FıratFırat Kalkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24