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Korgeneral Zekai Aksakallı görevini devrediyor

Aksakallı ise 2'nci Kolordu Komutanlığı görevini perşembe günü devralacak

23 Ağustos 2017 03:07

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan atamalardan sonra istifasi gündeme gelen Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı görevini, yarın Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı’ya devredecek. Aksakallı’nın 2’inci Kolordu Komutanlığı görevini perşembe günü devralacağı öğrenildi.

GazeteDuvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın Gelibolu’da bulunan 2’inci Kolordu Komutanlığı’na atanmasıyla başlayan istifa krizi, Aksakallı’nın ikna edilmesiyle çözüldü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Askerlikte kırgınlık gibi bir kavram olmaz. Nerede görev verilirse asker gider görevini yapar. Bu yaklaşan Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantılarında değerlendirmeler neticesinde 2’nci Kolordu’ya atanması konusunda ilgili birimler bu teklifi getirdi. Buradaki görevine devam edecek” açıklamasını yapmıştı.

Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın görevi yarın Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı’ya devredeceği öğrenildi. Aksakallı, 2’inci Kolordu Komutanlığı görevini perşembe günü devralacak.

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