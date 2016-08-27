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Korgeneral Zekai Aksakallı eski milli krosçuymuş

Cerablus operasyonunu yürüten Aksakallı, 1977'de Dünya Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmiş

27 Ağustos 2016 11:36

IŞİD'e yönelik düzenlenen 'Fırat Kalkanı' operasyonunu yöneten Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın 17 yaşında Dünya Kros Şampiyonası'na katılarak ülkemizi temsil ettiği ortaya çıktı.

15 Temmuz tarihinde darbecilere karşı direnen şimdi de Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonunu yöneten evli ve iki çocuk babası Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 1977 yılında Erzurum Lisesi'nde okurken takım halinde önce Türkiye şampiyonluğunu kazandı, ardından Avusturya'da yapılan liseler arası Dünya Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti.

Ay yıldızlı forma giyen Aksakallı, 397 sporcu arasında yarışı 27'nci sırada bitirmeyi başarmıştı.

Aksakallı ile milli takımda birlikte antrenman yapan eski milli atlet ve uluslarararası atletizm hakemi evli ve iki çocuk babası 59 yaşındaki Denizli Büyükşehir Belediyesi Atletizm Antrenörü Çetin Çağatay, o günleri şöyle anlattı:

"Zekai Aksakallı takımımızda çok sevilen bizlerin aksine çok sessiz sakin, saygılı bir yapıya sahipti. Ne olursa olsun çok soğukkanlıydı. Biz yarışlardan önce heyecanlanırdık o ise bunu belli etmezdi. Sessiz sakin bir güçtü, kişiliği ve davranışları ile örnek bir insandı. O'nu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli bir mertebesinde görmek bizim için onur ve gurur verici."

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