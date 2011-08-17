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Korgeneral Ulugüler "Balyoz"da ifade verecek İSTANBUL (A.A)

17 Ağustos 2011 14:01

-Korgeneral Ulugüler "Balyoz"da ifade verecek İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - Korgeneral Rıdvan Ulugüler'in de aralarında bulunduğu 5 muvazzaf asker ile 2 kişi, ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi. Adliyeye Çırağan Caddesi üzerindeki savcı ve hakimlerin kullandığı kapıdan İstanbul Merkez Komutanlığına ait sivil plakalı araçla giriş yapan Korgeneral Rıdvan Ulugüler'in de aralarında bulunduğu 5 muvazzaf asker, daha sonra savcılık katına çıktı. Ayrıca, emekli bir Albay ile bir sivil memur da adliyeye geldi.  Bu kişilerin ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

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