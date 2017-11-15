Korgeneral Tarçın'ın acı günü

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM 9\'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın\'ın babası Hüseyin Tarçın vefat etti.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin Yoğun Bakım Servisi\'nde bir süreden bu yana tedavi gören 91 yaşında Hüseyin Tarçın, bu sabah saatlerinde vefat etti. Hastane morguna kaldırılan Hüseyin Tarçın\'ın cenazesi defnedilmek üzere akşam saatlerinde uçakla İstanbul\'a götürülecek. Hastane morguna gelen 9\'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın\'a, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Nihat Yatkın ile birlikte hastane yetkilileri eşlik etti. Makam aracına binip morgtan ayrılan Korngeneral Tarçın\'ın oldukça üzgün olduğu göze çarptı.



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