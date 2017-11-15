T24 LogoT24 Logo
Gündem

Korgeneral Tarçın'ın acı günü

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM 9'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın'ın babası Hüseyin Tarçın vefat etti

15 Kasım 2017 19:24

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM 9\'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın\'ın babası Hüseyin Tarçın vefat etti.
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin Yoğun Bakım Servisi\'nde bir süreden bu yana tedavi gören 91 yaşında Hüseyin Tarçın, bu sabah saatlerinde vefat etti. Hastane morguna kaldırılan Hüseyin Tarçın\'ın cenazesi defnedilmek üzere akşam saatlerinde uçakla İstanbul\'a götürülecek. Hastane morguna gelen 9\'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın\'a, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Nihat Yatkın ile birlikte hastane yetkilileri eşlik etti. Makam aracına binip morgtan ayrılan Korngeneral Tarçın\'ın oldukça üzgün olduğu göze çarptı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Zafer KUMRUERZURUM DHA ERZURUMKolordu Komutanı Korgeneral Uğur TarçınHüseyin TarçınBölge EğitimAraştırma Hastanesi Yoğun Bakım ServisiHastaneKomutanı Korgeneral Uğur Tarçın Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Güray Alpar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24