Korgeneral Sivri'den Vali Güzeloğlu'na veda ziyareti

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'daki 7\'inci Kolordu Komutanlığı\'ndan Ankara 4\'üncü Kolordu Komutanlığı\'na atanan Korgeneral Ali Sivri, Vali Hasan Basrigüzeloğlu\'na veda ziyaretinde bulundu.

Son kararname ile Diyarbakır 7\'inci Kolordu Komutanlığı\'ndan, Ankara 4\'üncü Kolordu Komutanlığı\'na atanan Korgeneral Ali Sivri, Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'na veda ziyaretinde bulundu. Korgeneral Ali Sivri\'yi makamında kabul eden Vali Güzeloğlu, görevde bulunduğu süre içerisinde yapmış olduğu başarılı çalışmalar nedeniyle Korgeneral Sivri\'yi tebrik ederek, yeni görev yerinde başarı diledi.



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