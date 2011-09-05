-Korgeneral Pekin: "İnternet Andıcı resmi belgedir" İSTANBUL (A.A) - 05.09.2011 - ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' davası kapsamında tutuklanan Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, internet andıcı belgesinin, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde hazırlanan yasal ve resmi belge olduğunu söyledi. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin karşısına çıkan Pekin'in önce kimlik tespiti yapıldı. Evli ve 2 çocuğu olduğunu, 5 bin 500 lira aylık geliri bulunduğunu, lojmanda oturduğunu söyleyen Pekin'e hakkında çıkarılan yakalama kararı okundu. İddianame elden tebliğ edilen Pekin'e yasal hakları hatırlatılarak, yakalama kararına karşı beyanı alındı. Pekin, 1972 yılından itibaren 40 yıldır giydiği şerefli üniformasına bugüne kadar leke sürdürmediğini ifade ederek, teğmen rütbesiyle Kıbrıs Barış Harekatına katıldığını kaydetti. Kendisine tebliğ edilen görevleri şevkle yerine yetirdiğini, ast ve üstleriyle uyum içinde çalıştığını dile getiren Pekin, MİT, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordine içinde çalıştığını kaydetti. ''Hayatım boyunca hukukun içinde kalmaya özen gösterdim. Bana atfedilen utanç verici, onur kırıcı, işlemediğim suçtan dolayı karşınızda bulunmaktan ıstırap duymaktayım'' diyen Pekin, ''İntenet andıcı belgesi, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde hazırlanan yasal ve resmi belgedir. Askeri çalışma ve yazışma usullerine uygun yasal ve resmi bir belgedir. Onaylanmasına müteakip, uygulamaya emirle geçilen bir belgedir. Bu belgedeki benim parafımın bulunması koordine amaçlıdır'' şeklinde konuştu. Pekin, kendisinin bu dokümanda, sadece terör örgütünü destekleyen internet sitelerinin takip edilmesi için parafı olduğunu belirterek, internet andıcı belgesinde isimleri bulunan 430 sitenin açık istihbarat amacı ile takip edildiğini ifade etti. On yıldır yayın yaptığı iddia edilen sitelerin geçmişiyle ilgili bilgisinin olmadığını ifade eden Pekin, terör örgütüne destek verdiği için takip edilen siteler yüzünden müebbet hapis istemiyle yargılanmanın adil olmadığını dile getirdi. İnternet Andıcı, belgesinin basında yer alması üzerine görevi gereği inceleme yaptırdığını söyleyen Pekin, söz konusu andıcın geçmişte yayın yapan sitelerle ilgisi bulunmadığını yeni kurulacak 4 site için hazırlandığını anlattı.