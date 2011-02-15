Korgeneral Nejat Bek tutuklandı

T24 - “Balyoz Planı” davası sanıklarından Korgeneral Nejat Bek ile Tümgeneral Hasan Fehmi Canan'ın aralarında bulunduğu 6 muvazzaf asker ve 1 emekli albay tutuklandı.



Balyoz Planı davası kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Korgeneral Nejat Bek, Albay Hanefi Yıldırım, Albay Erhan Kuraner, Albay Hasan Nurgören, Yarbay Ali Demir, emekli Albay Hamdi Poyraz ile Tümgeneral Hasan Fehmi Canan tutuklandı. Haklarında tutuklama kararı alınan 29 askerden 21’i tutuklanmış oldu.



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 Şubat’ta yapılan duruşmada haklarında yakalama kararı çıkarılan Korgeneral Nejat Bek, Albay Hasan Nurgören, Albay Hanefi Yıldırım, Albay Erhan Kuraner, Yarbay Ali Demir ile emekli Albay Hamdi Poyraz öğleden sonra Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan sanıklar, kararın yüzlerine okunmasının ardından cezaevine gönderildi.



Öte yandan 12 Şubat’taki duruşmadan erken ayrıldığı için hakkında tutuklama kararı verildiği belirtilen Tümgeneral Hasan Fehmi Canan da tutuklandı. İstanbul 10 Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan Canan, hakkındaki tutuklama kararı yüzüne okunduktan sonra Hasdal Askeri Cezaevine gönderildi.





AVUKAT SEZER: BEK RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE DURUŞMAYA KATILMADI



Duruşmada savunma yapan Korgeneral Nejat Bek’in avukatı İlkay Sezer, müvekkilinin rahatsızlığı nedeniyle son duruşmalara katılamadığını söyledi. Bununla ilgili raporu dosyaya sunduklarını belirten Sezer, "Asıl olan yargılamanın tutuksuz yapılmasıdır" dedi.





ALBAY YILDIRIM: GERİDE GÖZÜ YAŞLI ANNE BIRAKTIM



Albay Hanefi Yıldırım davanın ve tutuklamanın hukuksuz olduğunu savunarak, "Geride gözü yaşlı bir anne, bir eş ve iki çocuk bırakarak geldim. Bize bu haksızlığın yapılmasına sebep olanlarında bunu yaşamasını diliyorum" dedi.





TÜMGENERAL CANAN: AĞRIMA GİDİYOR



Davanın başladığı günden beri neden sanık olduğunu anlamadığını söyleyen Tümgeneral Hasan Fehmi Canan, "Atılı suçlama ile ilgim yoktur. Seminere görevim gereği katıldım. Uzun süre terörle mücadelede görev yaptım. Şimdi aynı paralelde bir suçla itham edilmek ağırıma gitmektedir" dedi.





TÜMGENERALİN AVUKATLIĞINI OĞLU YAPTI



Öte yandan Canan’ın avukatlığını oğlu Mustafa Canan yaptı. Mustafa Canan, Gölcük’te ele geçirilen belgelerin sanal ortamda üzerlerinde oynama yapılarak oluşturulduğuna dair bilirkişi raporu olduğunu kaydederek "Tutuklanması haksızlığa yol açacaktır" diye konuştu. Savcının sanıkların tutuklanması talebinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutuklandığına dair kararını açıkladı.





8 SANIK HAKKINDA DAHA YAKALAMA KARARI BULUNUYOR



Böylece Balyoz davası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 29 askerden 21’i tutuklandı. Aralarında emekli Orgeneral Ergun Saygun, emekli Tümgeneral Recep Rıfkı Durusoy ile Tuğgeneral Hakan Akkoç’un da bulunduğu 8 sanık hakkında daha yakalama kararı bulunuyor.



