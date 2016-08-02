Darbe girişiminin gerçekleştiği gece kızının düğünüyle gündeme gelen terfi sırasında olmasına rağmen orgeneralliğe yükseltilmeyen Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver istifa etti.

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuşan Şanver, "Bazen insanlar bazı makamları terk etmesini de bilmeli, bunun bir örneği olsun istedim" dedi.

''Meslek hayatımda hiç ikinci olmadım"

Yarbaylığından korgeneralliğine kadar hep birinci sırada terfi ettiğini söyleyen Şanver, "Meslek hayatımda hiç ikinci olmadım" diye konuştu.

Mehmet Şanver, terfi sırasında birinci sırada olmasına rağmen orgeneralliğe terfi ettirilmemiş, korgeneral rütbesiyle Yüksek Askeri Şura kararıyla kapatılacak olan Harp Akademileri Komutanlığı'na atanmıştı.