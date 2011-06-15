-KORGENERAL MEHMET ERÖZ DE ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 15.06.2011 - Korgeneral Mehmet Eröz, ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri kurulduğu'' yönündeki iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi. İstanbul Merkez Komutanlığına ait sivil plakalı bir araçla hakim ve savcıların kullandığı kapıdan adliyeye alınan Korgeneral Eröz'ün ifadesinin, soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından alınması bekleniyor. Tümgeneraller Hıfzı Çubuklu ve Mustafa Bakıcı da aynı soruşturma kapsamında adliyede bulunuyor.