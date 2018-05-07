Korgeneral Bekiroğlu'nun derdest edilmesi davasında mütalaa...

Özden ATİK/İSTANBUL, (DHA)- FETULLAHÇI Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Hadımköy General Kani Akman Kışlası ve cezaevinde meydana gelen olaylarda, dönemin Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu\'nun derdest edilerek cezaevine götürülmesine ilişkin 8\'i tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı, 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, 8 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada, Savcı Mehmet Salih Sol esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, tutuklu sanıklardan eski albay Mehmet Yorgancı ve eski yarbay Mehmet Erol, eski binbaşılar Erhan Savur, Fatih Irmak, eski yüzbaşılar Kenan Keskin, Münür Sözen ile eski üsteğmen Arif Yıldırım\'a \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istendi. Savcı, aynı sanıklar hakkında ayrıca \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak\" suçundan da 2\'şer yıldan 5\'er yıla kadar hapis cezası istedi. Mütalaada, sanık eski astsubay Okan Şentürk\'ün \"Anayasayı ihlal\", \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak\" suçundan beraati istenirken, sanığın \"Terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanıklardan Eyüp Karahan ve Veysel Ertem\'in \"Anayasayı ihlal\", \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak\" ve \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçunu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli derecede delil bulunamaması nedeniyle beraatine hükmedilmesi istendi. Mütalaada diğer sanıkların ise beraatine karar verilmesi istendi.

Savcının esas hakkındaki görüşünü açıklamasının ardından söz alan sanık avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti. Sanıkların mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için duruşma ertelendi.



