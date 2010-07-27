-KORGENERAL BEK: MEMLEKET BİZİM İÇİN KIYMETLİ ADANA (A.A) - 27.07.2010 - 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Nejat Bek, ''Memleket bizim için kıymetli'' dedi. Korgeneral Bek, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen saldırı sonucu şehit olan polis memurları Ali Hacıarap, Emre Yalçın, Hasan Aslan ve Fatih Yıldız için Adana Valiliğinde düzenlenen törende gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın ''Amanosları temizleyin'' cümlesiyle ilgili soru üzerine, ''Bölgenin iç güvenlik sorumluluğu Jandarma Bölge Komutanlığında. Ben kolordu komutanıyım ancak böyle acı bir olay nedeniyle buradayız. Elimizden geleni yapacağımızı ifade ettik. Bu iş daha üst komutanlıkların arasındaki bir koordinasyon sonucu kararlaştırılır. Fazla söyleyecek bir şey yok'' diye konuştu. Nejat Bek, ''Balyoz Planı'' iddialarıyla ilgili olarak açılan davada haklarında yakalama emri çıkarılmasıyla ilgili soruya ''Memleket bizim için kıymetli'' yanıtını verdi.