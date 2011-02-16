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Korgeneral annesinin cenazesine 'askeri savcı izni' ile katıldı

Özarslan, annesinin cenazesine, Hasdal Askeri Cezaevi Savcısı’nın verdiği özel izinle katıldı.

16 Şubat 2011 02:00

T24 - Balyoz Planı davasının 11 Şubat’taki oturumunda tutuklanan 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Mustafa Korkut Özarslan, yaşamını yitiren 84 yaşındaki annesi Bedriye Özarslan’ın cenazesine, Hasdal Askeri Cezaevi Savcısı’nın verdiği özel izinle katıldı. 

Korgeneral Özarslan, mezarlığa 3 sivil subay ile geldi...

Korgeneral Özarslan, mezarlıktan ayrılırken böyle alkışlandı...


Korgeneral Özarslan cenazede yanındaki arkadaşına sarılarak ağladı. Selimiye Camisi’nde taziyeleri kabul eden Korgeneral Özarslan, Kozlu Mezarlığı’ndaki definde de bulundu. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:  

3 sivil subay 


Korgeneral Özarslan özel izinle cenazedeÖzarslan, cenazeye üç sivil subay eşliğinde geldi. Törene, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, 1’inci Ordu Komutan Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt katıldı. Korgeneral Özarslan, cami avlusunda eşi Selda Özarslan, kızı Pınar, kız kardeşleri Hülya Ok, Oya Özarslan ve Ayla Yazgan’la birlikte taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından annesi Bedriye Özarslan’ın tabutunu omuzlayan Özarslan, cenaze aracının ardından el salladı. 


Pankartlı mesaj

Cenazenin hareketinin ardından, 1’inci Ordu Komutanlığı Kışlası’na giren Korgeneral Özarslan, kısa süre sonra kendisine eşlik eden subaylarla birlikte Kozlu Mezarlığı’na gitti. Caminin karşısındaki bir binaya, “Milletimizin keskin kılıcı ordumuza hain saldırılara daha ne kadar susacak vicdan... Yiğitleri doğuran yiğit analar ışıklar içinde yatın. CUMOK İstanbul Cumhuriyet okurları” yazılı pankart asıldı.


Alkışlarla 

Kozlu Mezarlığı’nda annesinin mezarına toprak atıp, dua eden Korgeneral Özarslan, annesinin mezarına toprak atıp dua etti. Korgeneral Özarslan daha sonra mezarlık girişinde taziyeleri kabul etti. Taziyelerin ardından Korgeneral Mustafa Korkut Özarslan kendisine eşlik eden üç kişiyle birlikte sivil bir araca binerek mezarlıktan ayrıldı. Cenazeye katılanlar Özarslan’ı alkışlarla uğurladı. Uğurlama sırasında Özarslan’ın eşi Selda Özarslan fenalık geçirdi ve bir süre dinlendikten sonra mezarlıktan ayrıldım 


Tutuklanmasaydı 2017’de  Genelkurmay Başkanı’ydı
 
8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Korkut Özarslan, 2007’de birinci sıradan korgeneral rütbesine atanmıştı. Korgeneral Özarslan tutuklanmasaydı Ağustos’ta orgeneral rütbesine ulaşacaktı. Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki atama teamüllerine göre 2015’de Kara Kuvvetleri Komutanı olması beklenen Korgeneral Özarslan, 2013’te Genelkurmay Başkanı olacak olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel’in yerine 2017’de geçecekti.


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