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Korgeneral Aksakallı, kardeşini son yolculuğa uğurladı

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- DARBE girişiminin engellenmesinde önemli rol oynayan 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden kardeşi Sezai Aksakallı, memleketi Erzurum'da toprağa verildi

13 Ocak 2018 17:07

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- DARBE girişiminin engellenmesinde önemli rol oynayan 2\'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı\'nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden kardeşi Sezai Aksakallı, memleketi Erzurum\'da toprağa verildi.
Korgeneral Zekai Aksakallı\'nın kardeşi Sezai Aksakallı, İstanbul\'da geçirdiği kalp krizi sonucu geçen 11 Ocak perşembe akşamı hayatını kaybetti. Geçen 25 Ağustos\'ta da annesi Halise Aksakallı\'yı kalp krizi sonucu kaybeden Zekai Paşa, kardeşinin cenazesine katılmak için Erzurum\'a geldi. Lala Paşa Camii\'nde öğleleyin kılınan cenaze namazı öncesi polis tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Cenaze namazına 9\'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Koçak, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, ailesi ve çok salıda kişi katıldı. Namaz öncesi tabu yanına gelen çocukları; Burak, Berat, Ali ve Alparslan gözyaşlarını tutamadı. 9 yaşındaki Alparslan\'ın babasını tabutunu sevmesi yürekleri dağlarken, Sezai Aksallı\'nın eşi Tuğba Aksakallı\'nın da oldukça bitkin olduğu gözlendi. Din adamı Veli Velioğlu\'nun kıldırdığı namaz sonrası ticadetle uğraşan Sezai Aksallı\'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Aziziye İlçesi\'ne bağlı Rizekent Köyü\'ne götürüldü.
Cenaze törenine Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar\'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda tanınmış isim çelenk gönderdi.

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