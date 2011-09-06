Korg. Pekin'in avukatı: Depresyonda silahını teslim etti

T24

4 sanık hakkında yakalama kararı

'Kıbrıs gazisiyim'



'Tedavi görüyor'



Alkışlarla uğurlandı



İddia neydi?





Liyakat madalyası sahibi

Gazetevatan'ın haberine göre, İnternet Andıcı Davası kapsamında hakkına yakalama kararı bulunan Korgeneral İsmail Hakkı Merkez Komutanlığı'na bağlı bir araçla Silivri'deki duruşma salonuna getirildi. Korgeneral Pekin, Birinci Ergenekon Davası'nın duruşmasında verilen arada 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pekin'in tutuklanmasıyla dava kapsamındaki tutuklu sayısı 10'a yükselirken, aralarında Orgeneral Nusret Taşdeler'in de bulunduğu 3'ü general 1'i albay 4 sanık hakkında ise hala yakalama kararı bulunuyor.Pekin, mahkemede korgeneral olduğunu belirterek, iki erkek çocuğu babası ve aylık gelirinin 5 bin 500 TL olduğunu söyledi. Pekin, yazılı olarak hazırladığı savunmasını cebinden çıkararak okudu. Kıbrıs gazisi olduğunu belirten Pekin, "40 yıldır şerefle taşığım üniformaya tek bir leke sürmedim. Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı olarak ast ve üstlerimle uyum içinde çalıştım. Görevim süresince hukukun içinde kaldım ve buna özen gösterdim. Komuta ettiğim binlerce astımı da hukuka uygun davranmaları konusunda motive ettim. İşlemediğim bir suçtan dolayı karşınızda bulunmaktayım. Bu onur kırıcı durum nedeniyle ızdırap duyuyorum" dedi.Suçlamaları kabul etmeyen Pekin, İnternet Andıcı belgesinde kendisine koordine amacıyla paraf açıldığını, belgeye atılan subay imzalarını görünce kendisinin de parafladığını söyledi. Pekin, "İnternet Andıcı belgesi, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde hazırlanan yasal ve resmi belgedir. Askeri çalışma usullerine uygun bir belge. İnternet Andıcı, 4 yeni sitenin açılışına onay veren andıçtır. On yıldır yayın yapan internet siteleriyle herhangi bir ilgim yok" diye konuştu.Pekin'in avukatı Orhan Önder ise, müvekkilinin major depresyon tanısıyla psikiyatride yattığını belirterek, doktorunun tavsiyesi üzerine Pekin'in silahını TSK'ya teslim ettiğini anlattı. Önder, hava değişiminde olmasına rağmen mahkemeye teslim olduğunu söyledi. Önder, Pekin'in hayati bir hastalıkla mücadele eden bir oğlu ve burnundan beslenen bir annesi olduğunu söyledi. Avukat Önder müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti. Duruşma savcısı Mehmet Ali Pekgüzel sanığın üzerine atılı suçun mahiyeti, kuvvetli suç şüphesi ve delileri karartma gerekçesiyle tutuklanmasını talep etti. Yaklaşık 15 dakikanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "örgüt yöneticisi olmak" suçlarından Pekin'in tutuklanmasına oy birliğiyle karar verdi.Pekin hakkındaki tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından merkez komutanlığına bağlı subaylar tarafından cezaevine teslim edilmek üzere salondan çıkarıldı. Duruşma solunu çıkışında Ergenekon Davası'nı izlemeye gelenler Pekin'i alkışlayarak destek verdikleri gözlendi.İnternet Andıcı gündeme Taraf Gazetesi'nin 2 Şubat 2009'da psikolojik savaş amaçlı kurulmuş 42 internet sitesinin Genelkurmay'a bağlı Bilgi Destek Daire Başkanlığı tarafından yönetildiği iddiasıyla geldi. 42 internet sitesinin, iktidarı ve cemaatleri hedef aldığı ayrıca 292 Türkçe yayın yapan internet sitesinin de sürekli izlendiği iddia ediliyordu. 22 sanığın bulunduğu iddianamede bir numaralı sanık Emekli Orgeneral Hasan Iğsız oldu. 7'si muvazzaf general 22 sanık hakkında yakalama kararı çıkartılması talep edildi. Savcı iddianamede sanıklar hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütü yönetme ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı olan Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, 60 yaşında. 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı'na, Hava İndirme Tugayı 1'inci Paraşüt Taburu takım komutanı olarak katıldı. Harekat sırasında yaralanan ve Kıbrıs gazisi olan Tekin, Kıbrıs Bronz Liyakat madalyası sahibi. 2006 yılında Korgeneralliğe terfi ettirilen ve 2007 yılında Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı görevine getirilen Pekin, son YAŞ toplantısında adı İnternet Andıcı soruşturmasında geçtiği gerekçesiyle terfi ettirilmedi. Pekin'in bu yıl dolan görev süresi 1 yıl daha uzatıldı.