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Spor

'Körfezin ayırdığı biraderler' 8 Kasım'da karşı karşıya gelecek!

Karşıyaka ve Göztepe, 8 Kasım'daki 'İzmir derbisi'nde kozlarını paylaşacak

14 Eylül 2015 23:16

PTT 1. Lig'de 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. hafta maçlarının programı belli oldu. Merakle beklenen Karşıyaka-Göztepe karşılaşması 8 Kasım Pazar günü saat 18:30'da İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Ezeli rakipler Göztepe'nin 2012-2013 sezonunda 2. Lig’e düşmesi sonrasında karşı karşıya gelmemişti. 17 Mart 2013'te oynanan son maçta, Göztepe 3-2 galip gelmişti. 

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, PTT 1. lig'de 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. hafta müsabakalarının programı şöyle:

 

6. Hafta

26 Eylül Cumartesi
15.00 1461 Trabzon-Samsunspor (Hüseyin Avni Aker)
18.30 Göztepe-Balıkesirspor (İzmir Atatürk)

27 Eylül Pazar
15.30 Boluspor-Şanlıurfaspor (Bolu Atatürk)
15.30 Giresunspor-Denizlispor (Giresun Atatürk)
17.30 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Karşıyaka (Kamil Ocak)
17.30 Alanyaspor-Adana Demirspor (Alanya Oba)

28 Eylül Pazartesi
17.00 Elazığspor-Kayseri Erciyesspor (Elazığ Atatürk)
19.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Kardemir Karabükspor-Altınordu (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

 

7. Hafta

 

2 Ekim Cuma
19.00 Boluspor-1461 Trabzon (Bolu Atatürk)

3 Ekim Cumartesi
15.30 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Malatya İnönü)
15.30 Karşıyaka-Alanyaspor (İzmir Atatürk)
19.00 Samsunspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Samsun 19 Mayıs)
19.00 Kayseri Erciyesspor-Adanaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

4 Ekim Pazar
14.30 Şanlıurfaspor-Denizlispor (Şanlıurfa GAP Arena)
16.30 Balıkesirspor-Giresunspor (Balıkesir Atatürk)
18.30 Altınordu-Elazığspor (İzmir Atatürk)
18.30 Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor (5 Ocak Fatih Terim)

 

8. Hafta

 

17 Ekim Cumartesi
13.30 Denizlispor-Balıkesirspor (Denizli Atatürk)
15.30 Kardemir Karabükspor-Karşıyaka (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
18.30 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Boluspor (Kamil Ocak)
18.30 Alanyaspor-Samsunspor (Alanya Oba)

18 Ekim Pazar
14.30 1461 Trabzon-Şanlıurfaspor (Hüseyin Avni Aker)
16.30 Elazığspor-Adana Demirspor (Elazığ Atatürk)
18.30 Adanaspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)
18.30 Göztepe-Kayseri Erciyesspor (İzmir Atatürk)

19 Ekim Pazartesi
19.00 Giresunspor-Yeni Malatyaspor (Giresun Atatürk)

 

9. Hafta

 

23 Ekim Cuma
19.00 1461 Trabzon-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Hüseyin Avni Aker)
19.00 Şanlıurfaspor-Balıkesirspor (Şanlıurfa GAP Arena)


24 Ekim Cumartesi
13.30 Kayseri Erciyesspor-Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
15.30 Yeni Malatyaspor-Denizlispor (Malatya İnönü)
15.30 Altınordu-Göztepe (İzmir Atatürk)
18.30 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)

25 Ekim Pazar
13.30 Boluspor-Alanyaspor (Bolu Atatürk)
15.30 Karşıyaka-Elazığspor (İzmir Atatürk)
18.30 Samsunspor-Kardemir Karabükspor (Samsun 19 Mayıs)

 

10. Hafta

 

28 Ekim Çarşamba
17.30 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)
17.30 Denizlispor-Kayseri Erciyesspor (Denizli Atatürk)
20.30 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Şanlıurfaspor (Kamil Ocak)


29 Ekim Perşembe
18.00 Alanyaspor-1461 Trabzon (Alanya Oba)
18.00 Balıkesirspor-Yeni Malatyaspor (Balıkesir Atatürk)
21.00 Göztepe-Adana Demirspor (İzmir Atatürk)

30 Ekim Cuma
18.00 Elazığspor-Samsunspor (Elazığ Atatürk)
18.00 Kardemir Karabükspor-Boluspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
20.00 Adanaspor-Karşıyaka (5 Ocak Fatih Terim)

 

11. Hafta

 

6 Kasım Cuma
19.00 Adana Demirspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)


7 Kasım Cumartesi
13.30 Boluspor-Elazığspor (Bolu Atatürk)
15.30 Altınordu-Denizlispor (İzmir Atatürk)
18.30 Samsunspor-Adanaspor (Samsun 19 Mayıs)
18.30 Şanlıurfaspor-Yeni Malatyaspor (Şanlıurfa GAP Arena)

8 Kasım Pazar
13.30 1461 Trabzon-Kardemir Karabükspor (Hüseyin Avni Aker)
15.30 Kayseri Erciyesspor-Balıkesirspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
18.30 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Alanyaspor (Kamil Ocak)
18.30 Karşıyaka-Göztepe (İzmir Atatürk)

 

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