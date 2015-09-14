'Körfezin ayırdığı biraderler' 8 Kasım'da karşı karşıya gelecek!

PTT 1. Lig'de 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. hafta maçlarının programı belli oldu. Merakle beklenen Karşıyaka-Göztepe karşılaşması 8 Kasım Pazar günü saat 18:30'da İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Ezeli rakipler Göztepe'nin 2012-2013 sezonunda 2. Lig’e düşmesi sonrasında karşı karşıya gelmemişti. 17 Mart 2013'te oynanan son maçta, Göztepe 3-2 galip gelmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, PTT 1. lig'de 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. hafta müsabakalarının programı şöyle:

6. Hafta

26 Eylül Cumartesi

15.00 1461 Trabzon-Samsunspor (Hüseyin Avni Aker)

18.30 Göztepe-Balıkesirspor (İzmir Atatürk)



27 Eylül Pazar

15.30 Boluspor-Şanlıurfaspor (Bolu Atatürk)

15.30 Giresunspor-Denizlispor (Giresun Atatürk)

17.30 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Karşıyaka (Kamil Ocak)

17.30 Alanyaspor-Adana Demirspor (Alanya Oba)



28 Eylül Pazartesi

17.00 Elazığspor-Kayseri Erciyesspor (Elazığ Atatürk)

19.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Kardemir Karabükspor-Altınordu (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

7. Hafta

2 Ekim Cuma

19.00 Boluspor-1461 Trabzon (Bolu Atatürk)



3 Ekim Cumartesi

15.30 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Malatya İnönü)

15.30 Karşıyaka-Alanyaspor (İzmir Atatürk)

19.00 Samsunspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Samsun 19 Mayıs)

19.00 Kayseri Erciyesspor-Adanaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



4 Ekim Pazar

14.30 Şanlıurfaspor-Denizlispor (Şanlıurfa GAP Arena)

16.30 Balıkesirspor-Giresunspor (Balıkesir Atatürk)

18.30 Altınordu-Elazığspor (İzmir Atatürk)

18.30 Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor (5 Ocak Fatih Terim)

8. Hafta

17 Ekim Cumartesi

13.30 Denizlispor-Balıkesirspor (Denizli Atatürk)

15.30 Kardemir Karabükspor-Karşıyaka (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

18.30 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Boluspor (Kamil Ocak)

18.30 Alanyaspor-Samsunspor (Alanya Oba)



18 Ekim Pazar

14.30 1461 Trabzon-Şanlıurfaspor (Hüseyin Avni Aker)

16.30 Elazığspor-Adana Demirspor (Elazığ Atatürk)

18.30 Adanaspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

18.30 Göztepe-Kayseri Erciyesspor (İzmir Atatürk)



19 Ekim Pazartesi

19.00 Giresunspor-Yeni Malatyaspor (Giresun Atatürk)

9. Hafta

23 Ekim Cuma

19.00 1461 Trabzon-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Hüseyin Avni Aker)

19.00 Şanlıurfaspor-Balıkesirspor (Şanlıurfa GAP Arena)



24 Ekim Cumartesi

13.30 Kayseri Erciyesspor-Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

15.30 Yeni Malatyaspor-Denizlispor (Malatya İnönü)

15.30 Altınordu-Göztepe (İzmir Atatürk)

18.30 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)



25 Ekim Pazar

13.30 Boluspor-Alanyaspor (Bolu Atatürk)

15.30 Karşıyaka-Elazığspor (İzmir Atatürk)

18.30 Samsunspor-Kardemir Karabükspor (Samsun 19 Mayıs)

10. Hafta

28 Ekim Çarşamba

17.30 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)

17.30 Denizlispor-Kayseri Erciyesspor (Denizli Atatürk)

20.30 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Şanlıurfaspor (Kamil Ocak)



29 Ekim Perşembe

18.00 Alanyaspor-1461 Trabzon (Alanya Oba)

18.00 Balıkesirspor-Yeni Malatyaspor (Balıkesir Atatürk)

21.00 Göztepe-Adana Demirspor (İzmir Atatürk)



30 Ekim Cuma

18.00 Elazığspor-Samsunspor (Elazığ Atatürk)

18.00 Kardemir Karabükspor-Boluspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

20.00 Adanaspor-Karşıyaka (5 Ocak Fatih Terim)

11. Hafta

6 Kasım Cuma

19.00 Adana Demirspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)



7 Kasım Cumartesi

13.30 Boluspor-Elazığspor (Bolu Atatürk)

15.30 Altınordu-Denizlispor (İzmir Atatürk)

18.30 Samsunspor-Adanaspor (Samsun 19 Mayıs)

18.30 Şanlıurfaspor-Yeni Malatyaspor (Şanlıurfa GAP Arena)



8 Kasım Pazar

13.30 1461 Trabzon-Kardemir Karabükspor (Hüseyin Avni Aker)

15.30 Kayseri Erciyesspor-Balıkesirspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18.30 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Alanyaspor (Kamil Ocak)

18.30 Karşıyaka-Göztepe (İzmir Atatürk)