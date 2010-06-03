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Dünya

Körfeze umut ışığı

Meksika Körfezi'nde devam eden ve ABD'nin en büyük çevre felaketine yol açan petrol sızıntısının durdurulması yönünde umut doğdu.

03 Haziran 2010 03:00

T24- Meksika Körfezi'nde devam eden ve ABD'nin en büyük çevre felaketine yol açan petrol sızıntısının durdurulması yönünde umut doğdu. 


Petrol kuyusunun çıkışında bulunan ve sızıntıya yol açan bozuk borunun ucunun, indirilen robotlar aracılığıyla kesilmesi işlemi tamamlandı. 


BP'nin çalışmalarında gözetim yapan Sahil Koruma Amirali Thad Allen yaptığı açıklamada, boruya monte edilecek huni biçimli şapkanın, kuyunun üst kısmında tutulduğunu ve birkaç saat içerisinde aşağıya indirileceğini belirtti. Borudaki kesik kısmın çok düzgün olmadığı, bu nedenle bu aparatı monte işleminin sorun çıkarabileceği kaydedildi. 


Bu aparat sayesinde sızan petrol, bir hortumla yüzeye aktarılacak.  

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