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Dünya

Körfeze petrol karıştı TAURANGA (A.A)

11 Ekim 2011 08:31

-Körfeze petrol karıştı TAURANGA (A.A) - 11.10.2011 - Yeni Zelanda'nın turistik ve güzelliğiyle meşhur bir körfezinde geçen çarşamba karaya oturan yük gemisinden kısa süre önce büyük miktarda petrolün denize sızdığı bildirildi. Yeni Zelanda denizcilik makamları, karaya oturduğundan bu yana yaklaşık 20 ton petrolü denize sızdıran Liberya bandıralı Rena isimli gemiden dün gece 130 ila 350 ton petrolün denize karıştığını ve çevre için büyük tehdit oluşturduğunu belirtti. Yeni Zelandalı yardım ekipleri, dün gece fırtına gelmeden önce bölünme tehlikesi bulunan gemiyi güvenli hale getirmek için büyük çaba sarf ettiler. Rena isimli yük gemisi parçalanırsa, bin 700 ton petrolün denize karışması riski bulunduğunu belirten yetkililer, çevre için ciddi risk bulunduğunu, gemideki yakıtı boşaltmak için uğraştıklarını kaydetti. Petrol kirliliği dün kıyılara ulaşırken, turistik Plenty körfezinin sahillerindeki kirlilik şimdiden çok sayıda deniz kuşunun ölümüne neden oldu. Yetkililer, penguen ve karabatakların temizlenmesi için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. 47 bin ton yük taşıma kapasiteli Rena şilebinin bölünmesi durumunda, Yeni Zelanda tarihinin en büyük çevre felaketinin yaşanmasından korkuluyor.

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