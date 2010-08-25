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Dünya

KÖRFEZDEKİ PETROLÜ MİKROP TEMİZLEYECEK WASHINGTON (A.A)

25 Ağustos 2010 17:05

-KÖRFEZDEKİ PETROLÜ MİKROP TEMİZLEYECEK WASHINGTON (A.A) - 25.08.2010 - Petrol şirketi BP'ye ait bir kuyudan sızan petrolün kirlettiği Meksika Körfezi'nde, denize yayılan petrolü yiyen bir mikrop keşfedildi. Bilimadamları, petrol platformundaki patlamadan sonra okyanusa yayılan milyonlarca galon petrolle ilgili suyun derinliklerinde araştırma yaparken bu yeni mikrobu buldular. Bu yeni tür mikrobun, Manhattan büyüklüğündeki bir alandaki petrolü hızla ayrıştırdığı belirlendi. Lawrence Berkeley Milli Laboratuvarından Kerry Hazen başkanlığındaki araştırmacılar, mikrobun hidrokarbonları ayrıştırırken, sudaki oksijeni bilinen diğer petrol yiyen bakteriler gibi fazla tüketmediğini saptadılar. Petrolle kirlenmiş sudaki egemen mikrobun "Oceanospirillales" familyasına yakın yeni bir tür olduğu belirlendi. Bilimadamları, mikropların "petrol yeme faaliyetlerinin" sudaki oksijeni büyük ölçüde tüketeceği ve denizdeki diğer canlıların hayatını tehlikeye atacak bir "ölü bölgenin" oluşmasına yol açacağından endişe ediyordu. Ancak araştırmada, petrolün kirlettiği bölgenin dışında oksijen yoğunluğunun yüzde 67, kirlilik bölgesinde ise yüzde 59 olduğu belirlendi.

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