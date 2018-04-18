T24 LogoT24 Logo
Gündem

Körfez'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu'nda 5 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

18 Nisan 2018 04:08

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu\'nda 5 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 22.00 sıralarında, TEM Otoyolu Körfez gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan H.Y. idaresindeki 34 KE 1575 plakalı cip, Ç.P. idaresindeki 34 NT 6163 plakalı cip, H.B.Y. idaresindeki 34 BV 206 plakalı otomobil, Ö.Ö. idaresindeki 06 YAH 45 plakalı otomobil ve Y.E. idaresindei 06 FM 1069 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla karayolunda ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nabi YAZICIKÖRFEZKocaeli DHAKOCAELİ KörfezTEM OtoyoluKazaTEM Otoyolu KörfezAnkaraKENTBVYAHFMKazadaAcilFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24