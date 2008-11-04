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Spor

Körfez'de yabancı krizi

Kocaelispor'da yabancı oyuncular Tutoric, Andelkovic ve Jestrovic'in sözleşmelerini tek taraflı fesh ettikleri öğrenildi.

04 Kasım 2008 02:00


Turkcell Süper Lig takımlarından Kocaelispor'da yabancı oyuncular Dorde Tutoric, Desan Andelkovic ve Nenad Jestrovic'in paralarını alamadıkları için sözleşmelerini tek taraflı fesh ettikleri öğrenildi.



Kocaelispor'u yabancı oyuncuları terketti. Üç oyuncu sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etti.
Tutoric, Andelkovic, Jestrovic ülkeleri Yugoslavya'ya gitti. Bu futbolcuların sözleşemelerini tek taraflı fesh ettikleri öğrenildi.

Teknik Direktör Yılmaz Vural, yaptığı basın toplantısında konuyla ilgili çok fazla bilgisi olmadığını kendisinin de bu futbolcuların sözleşmelerini tek taraflf olarak fesh ettikleri haberini aldığını söyledi

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