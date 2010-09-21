-KÖRFEZDE SİLAHLANMA YARIŞI LONDRA (A.A) - 21.09.2010 - İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Körfez bölgesindeki Arap ülkelerinin, 123 milyar dolarlık silah alımıyla, tarihindeki en büyük silah tedariki hamlesini yaptığı yazdı. Gazete bugünkü manşetinde yer verdiği, Rhoula Khalaf ve James Drummond imzalı haberde, "Arap ülkelerinin, özellikle İran'ın nükleer amaçlarına karşı konumlarını güçlendirmek için bu alımlara yöneldiğini" kaydetti. ABD'den sağlanacak bu alımlar için, örneğin Suudi Arabistan'ın 67,78 milyar dolarla ilk sırada yer aldığını belirten gazete, Riyad yönetiminin, ABD ile tarihinin en büyük silah alım anlaşmasını yapmaya hazırlandığını yazdı. Ortadoğu ülkelerinin İran'ın nükleer programının yanı sıra, İsrail'in İran'a yönelik olası bir tek taraflı saldırısı sonrası, Tahran'ın kendilerine misilleme yapmasından da endişe duyduğunu belirten FT, Umman'ın 12,34 milyar, Kuveyt'in 7,11 milyar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin 35,64 milyar dolarlık silah anlaşmaları imzaladıklarını ya da imzalamak üzere olduklarını kaydetti. FT, silah anlaşmalarının, jet, füze, radar gibi alımları içerdiğini ve dört yılı kapsayacak bu siparişlerin Amerikan silah sektörüne katkısının büyük olacağını bildirerek, en büyük payın Boeing şirketine gideceğini belirtti. Habere göre, Suudi Arabistan 85 yeni F15 jeti, Umman 18 yeni F16 jeti ve Kuveyt 39 yeni F18 jeti alacak. Dört yılda, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirliklerinin, Amerikan silah alımlarının yaklaşık 122,88 milyar doları bulacağını kaydeden gazete, silahlanma yarışının dışında görünen tek ülkenin ise Katar olduğunu yazdı. Gazete, Katar'ın, ülkesinde bulunan Amerikan askeri varlığına güvendiğini kaydetti.