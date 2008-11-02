Körfez'de gülen yok



Ligde şiddetle galibiyete ihtiyacı olan iki takımın maçında Kocaelispor ile Ankaragücü 1-1'lik skorla yenişemedi.





Turkcell Süper Lig'de sezona istedikleri gibi başlayamayan iki ekip Kocaelispor ile Ankaragücü Kocaeli'de karşı karşıya geldi.



Henüz sezon başında teknik direktör değişikliğine giden iki takım 90 dakika sonunda ihtiyaç duydukları galibiyeti alamayarak 1-1'lik skorla puanları paylaştılar.



Ev sahibi Kocaelispor bu sonuçla 9. haftada da galibiyetle tanışamayarak puanını 2 yaparken, konuk Ankaragücü ise ligdeki 3. beraberliğini alarak haftayı 6 puanla kapattı.



KOCAELİSPOR: 1 - ANKARAGÜCÜ: 1

Stat: İzmit İsmetpaşa

Hakemler: Süleyman Abay, Bahattin Duran, Mehmet Kısal

Kocaelispor: Serdar Kulbilge, Volkan, Semavi, Cesar, Bülent, Taner, Tolga, Murat, Musa, Ufuk, Serhat

Ankaragücü: Serkan, El Yasa, Gökhan, Cem, Jaba, Murat Duruer, De Sousa, Barbaros, Murat Erdoğan, Chaabani, Leandro

Goller: Dk. 11 Murat Erdoğan (Ankaragücü), Dk. 13 Taner (Penaltıdan)(Kocaelispor)

Sarı Kart: Dk. 34 Musa (Kocaelispor)





MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Murat'ın sağdan yerden pasında, ceza alanı içinde uygun pozisyondaki Taner'in vuruşunda De Sousa'nın ayağına çarparak kornere çıktı.



8. dakikada Volkan'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza alını içinde iyi yükselen Tolga'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.



11. dakikada ceza alanında Jaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak Musa'nın ayaklarına çarparak Murat Erdoğan'ın önünde kaldı. Uygun pozisyondaki bu futbolcunun vuruşunda top filelere gitti: 0-1



13. dakikada Chaabani, ceza alanında Taner'i düşürünce hakem Süleyman Abay penaltı noktasını gösterdi. Taner'in kullandığı penaltı atışında top, kaleci Serkan'ın solundan filelerle buluştu: 1-1

