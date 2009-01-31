Körfez'de 'Gençler' güldü

Turkcell Süper Lig'de Kocaelispor ile Gençlerbirliği arasında yapılan maç konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Geçtiğimiz hafta Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek Turkcell Süper Lig'in 2. yarısına iyi bir başlangıç yapan Gençlerbirliği, ligin 18. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşılaştı.



Süper Lig'de zor günler geçiren Kocaelispor'u İlhan Eker ve Bruce Djite'nin golleriyle 2-0 mağlup eden başkent ekibi, puanını 20'ye çıkarttı.



Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Kocaelispor oldu. 20. dakikadan sonra rakip kalede etkili olmaya başlayan Gençlerbirliği, 34. dakikada İlhan Eker'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.



İlk yarının kalan bölümünde iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremedi ve devre 1-0 başkent ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıda da Kocaelispor'dan daha üstün bir oyun sergileyen kırmızı-siyahlılar, skora denge getirmek için savunmasında açıklar veren rakibinin kalesinde etkili oldu.



84. dakikda sahneye çıkan Djite'nin topu filelere göndermesiyle farkı 2'ye çıkartan Gençlerbirliği, sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Bu sonuçla Kocaelispor 12 puanda kalırken, Gençlerbirliği puanını 20'ye taşıdı.





KOCAELİSPOR: 0 - GENÇLERBİRLİĞİ: 2



Stat: İzmit İsmetpaşa



Hakemler: Abdullah Yılmaz, Ali Zağlı, Bahtiyar Birinci



Kocaelispor: Kılıçarslan, Sadıgov, Cesar, Hasan, N'Sumbu, Taner, Zinko, Murat Hacıoğlu, Emrah, Uğur, Agbetu



Gençlerbirliği: İsailoviç, Koray, Mehmet Nas, Troisi, Kahe, Soner, İlhan, Burhan, Momha, Hakan, Jedinak



Gol: Dk. 34 İlhan, Dk. 84 Dijite





MAÇTAN DAKİKALAR



14. dakikada Taner'in ceza alanı dışından sert şutunda, top önce yan direğe ardından da kaleci İsailoviç'e çarparak kornere çıktı.



22. dakikada ceza alanı içinde Troisi'nin vuruşunda kaleci Kılıçarslan topu son anda çelerek kornere gönderdi.



24. dakikada Gençlerbirliği'nden Burhan'ın sert şutunda top kaleci Kılıçarslan'da kaldı.



34. dakikada, konuk ekip gole kavuştu. Sağ taraftan Burhan'ın kulandığı köşe vuruşunda Kahe topu kafayla geriye indirdi. İlhan'ın vuruşunda top Kılıçarslan'ın solundan filelerle buluştu: 0-1



Maçın ilk yarısı konuk ekip Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

