Körfez umutlu başladı



Turkcell Süper Lig'de 17. hafta maçında Kocaelispor, sahasında Hacettepe'yi 4-0 mağlup ederek ikinci yarıya umutla başladı.



Turkcell Süper Lig'de zor günler geçiren iki takımın maçında Kocaelispor, sahasında Hacettepe'yi 4-0 mağlup ederek 4 hafta sonra ilk galibiyetini almış oldu.



İlk yarıdaki kadrosundan Kemal Arslan, Bülent Bölükbaşı, Serhat Akın, Özgür Bayer, Musa Büyük, Volkan Bekiroğlu ve Semavi Özgür gibi as oyuncularını kaybeden ev sahibi Kocaelispor'da yeni transferler Emrah Kiraz, Sadıgov, Hasan Uğur, Lukas Zinko ve Agbetu forma giydi.



Ev sahibi ekipte yeni teknik direktör Erhan Altın da ilk kez Kocaelispor'da teknik direktörlük görevine başlamış oldu.



Hacettepe de ise yeni transferler Ante Kulusic, Adnan Güngör, Selçuk Şahin ve Tambwe ilk onbirde sahaya çıktı.



Yeni transferleriyle ilk kez seyircisi önüne çıkan Kocaelispor'un ilk yarıda daha üstün oynadığı gözlenirken, Hacettepe ise yeni transferi Tambwe ile gol üretmeye çalıştı.



Kocaelispor aradığı golü 18. dakikada yeni transferi Agbetu ile buldu. 5 dakika sonra tecrübeli golcü Taner Gülleri ile farkı ikiye çıkardı.



İlk yarıda başka gol olmayınca devre 2-0 ev sahibi Kocaelispor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıda Hacettepe takımı ev sahibine göre daha istekli görünürken, Kocaelispor da farkı arttırmak için zaman zaman pozisyonlar üretti.



77. dakikada Taner Gülleri kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü attı ve skoru 3-0'a getirdi.



Uzatma dakikalarında Kocaelispor, sonradan oyuna giren Hamza Mutlu'nun attığı golle farkı 4'e çıkarttı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi Kocaelispor, Hacettepe'yi 4-0 mağlup ederek biraz olsun rahat bir nefes almış oldu.



Bu sonuçla Kocaelispor puanını 12'ye çıkartırken, Hacettepe ligin dibine demir atarak 9 puanda kalmış oldu.





KOCAELİSPOR: 4 - HACETTEPE: 0



Stat: İzmit İsmetpaşa



Hakemler: Aytekin Durmaz, Gökhan Memişoğlu, Cemal Bungül



Kocaelispor: Kılıçarslan, Serkan Yanık (Dk. 71 Hamza Mutlu), Emrah Kiraz, Sadıgov, Julio Cesar, Uğur Daşdemir, Hasan Uğur, Zinko, Murat Hacıoğlu, Agbetu, Taner Gülleri



Hacettepe: Recep Biler, Orhan Şam, Ümit Bozkurt, Kulusiç, Adnan Güngör, Olgay, Sandro, Tozo, Kadir Bekmezci, Selçuk Şahin, Tambwe

Goller: Dk. 18 Agbetu, Dk. 23 ve Dk. 75 Taner Gülleri, Dk. 90+2 Hamza Mutlu (Kocaelispor)



Sarı kart: Dk. 34 Sadıgov (Kocaelispor)



MAÇTAN DAKİKALAR



12. dakikada, Hacettepe defansının uzaklaştırdığı topla buluşan Hasan Uğur ceza alanı dışından sert vurdu, top üstten auta çıktı.



18. dakikada, sağ taraftan gelişen Kocaelispor atağında Taner Gülleri'nin pasıyla topla buluşan Agbetu, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0



23. dakikada, Kocaelispor ikinci gole kavuştu. Kaleci Recep Biler'in yumrukla uzaklaştırmak istediği top havalandı ve Murat Hacıoğlu'nun önüne düştü. Bu futbolcunun boş kaleye gönderdiği topa, Taner Gülleri atak yaparak araya girdi ve topu filelere göndererek durumu 2-0 yaptı.



32. dakikada Uğur Daşdemir'in pasıyla topla buluşan Murat Hacıoğlu, yakın mesafeden topa sert vurdu, kaleci son anda meşin yuvarlağı çelerek golü önledi.



43. dakikidaka Hacettepe'nin kullandığı serbest atışta, Selçuk Şahin'in şutunda barajı aşan topu Kılıçarsan kurtardı.



45. dakikada Orhan Şam'ın sert şutunda kaleci Kılıçarslan topu ayaklarıyla önledi, dönen topla buluşan Tozo'nun kafa vuruşunda, kaleci Kılıçarslan meşin yuvarlağa sahip oldu.



İlk yarı Kocaelispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

