-Körfez ülkelerinin patronları Türkiye'ye gelecek İSTANBUL (A.A) - 02.02.2012 - Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi 1. İş Forumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde, Körfez İşbirliği Konseyi Odaları Federasyonu (FGCCC) ve Türkiye Körfez İşbirliği Konseyi işbirliğinde, 06-07 Şubat 2012 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan, Oman'dan Türkiye'deki şirketlerle iş yapmak veya ortaklık kurmak isteyen 165 şirketin foruma katılım teyidi verdiğini belirterek, sayının 200'e ulaşacağını öngördü. Hisarcıklıoğlu, forumda Türkiye ile bölge ülkeleri arasında işbirliği fırsatlarının ele alınacağına değinerek, forumda özellikle inşaat, enerji, ulaştırma, tarım, gıda ve finansal işbirliği konularına özel oturumlar düzenleneceğini söyledi. TOBB'un, Türkiye ve Körfez ülkeleri arasındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, FGCCC ile 7 Nisan 2010 tarihinde işbirliği anlaşması, 21 Mayıs 2011 tarihinde eylem planı imzaladığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, FGCCC'nin Körfez ülkeleri arasında ticari ve ekonomik işbirliğini artırmak, üye odalar arasında koordinasyon sağlamak, bilgi alışverişini temin etmek ve çeşitli sektörlerde somut işbirliği imkanları geliştirmek amacıyla, 1979 yılında kurulduğuna değindi. Hisarcıklıoğlu, FGCCC'nin, Körfez İşbirliği Konseyi(KİK) üyesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Oman ve Kuveyt olmak üzere 6 Körfez ülkesinin ticaret ve sanayi odaları, birlik ve federasyonlarından oluştuğunu anlattı. Hisarcıklıoğlu, Avrupa'da ortaya çıkan ekonomik kriz ve bölgedeki diğer siyasi gelişmeler nedeniyle, Türkiye'nin özellikle batıdaki ihracat pazarlarının yanı sıra yeni pazarlara açılması gerektiği göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret ederek, Türkiye ve Körfez ülkeleri arasındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi, bölgedeki iş imkanlarının işadamları tarafından değerlendirilmesi ve potansiyel yatırım imkanlarının tespit edilmesi bakımından, TOBB tarafından FGCCC ile işbirliğine ve iş forumuna özel önem verildiğini ifade etti. Türkiye'nin Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ile ticaret hacmi 2000 yılında 2 milyar dolar iken, 2011 yılında ortalama 5 kat artarak 10 milyar dolara ulaştığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, şu bilgileri verdi: ''Körfez ülkelerinin petrol dışı üretime yönelmeleri, bu ülkelerin pazarlarındaki yüksek satın alma gücü ve coğrafi yakınlık, ülkemiz için ciddi işbirliği ve yatırım fırsatları sağlamaktadır. Bu çerçevede, düzenlenecek İş Forumu'na Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinden bakanlar, üst düzey yöneticiler ve iş dünyası temsilcilerinin katılımları beklenmektedir. Ayrıca, Türk iş dünyasının da geniş kapsamlı katılımı sağlanacak ve ikili iş görüşmeleri düzenlenecektir. Forum kapsamında, Türkiye ve KİK üye ülkeleri arasındaki yatırım potansiyelinin ve bölge içi ticaretin geliştirilmesi konuları ele alınacaktır. Ayrıca kadın girişimciliği, ulaştırma, bankacılık, enerji, tarım ve gıda, altyapı/inşaat ve KOBİ'lerin geliştirilmesi konularını kapsayan eşzamanlı panel oturumlar düzenlenecektir.''