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Dünya

Körfez ülkelerinden takasa destek

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler, İran'ın uranyum takasına ilişkin İran, Türkiye ve Brezilya arasında sağlanan anlaşmayı desteklediklerini açı

24 Mayıs 2010 03:00

T24- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler, İran'ın uranyum takasına ilişkin İran, Türkiye ve Brezilya arasında sağlanan anlaşmayı destekledi.


KİK üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının Cidde'de düzenledikleri toplantıda yapılan açıklamada, bölge ülkelerinin barış amaçlı nükleer programlarında serbest olmaları gerektiği belirtildi.


Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Umman, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlarının açıklamasında, 17 Mayısta Tahran'da İran, Türkiye ve Brezilya tarafından imzalanan uranyum takasına ilişkin bildiriye destek verildi.


Açıklamada, İsrail'in 10 bin Filistinliyi yerlerinden ederek yeni yerleşim merkezleri kurma niyeti taşıdığı belirtildi ve İsrail'in işgal ettikleri Arap topraklarını derhal terk etmesi çağrısında bulunuldu.

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