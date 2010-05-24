Körfez ülkelerinden takasa destek

T24-



KİK üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının Cidde'de düzenledikleri toplantıda yapılan açıklamada, bölge ülkelerinin barış amaçlı nükleer programlarında serbest olmaları gerektiği belirtildi.





Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Umman, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlarının açıklamasında, 17 Mayısta Tahran'da İran, Türkiye ve Brezilya tarafından imzalanan uranyum takasına ilişkin bildiriye destek verildi.





Açıklamada, İsrail'in 10 bin Filistinliyi yerlerinden ederek yeni yerleşim merkezleri kurma niyeti taşıdığı belirtildi ve İsrail'in işgal ettikleri Arap topraklarını derhal terk etmesi çağrısında bulunuldu.