-Körfez ülkeleri de gözlemcileri çekiyor RİYAD (A.A) - 24.01.2012 - Körfez ülkeleri de, Suriye'deki gözlemci heyetini geri çekme kararı aldı. Körfez İşbirliği Konseyi'nden, yapılan yazılı açıklamada, Körfez ülkelerinin Suudi Arabistan'ın kararına destek verdiği ve Arap Birliği gözlemci heyetindeki misyonunu geri çekme kararı aldığı belirtildi. Açıklamada Şam yönetimi de, Arap Birliği'nin ülkeyi krizden kurtarmaya yönelik planına uymamakla suçlandı. Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye 6 ülke, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, BM Güvenlik Konseyi'ne barış planını uygulanmaya koyması için Şam'a baskı yapma ve bunun için gerekli önemleri alma çağrısında bulundu. Suudi Arabistan önceki gün gözlemci heyetindeki misyonunu geri çektiğini açıklamıştı. Gözlemci heyetinin Suriye'deki çalışmalarına tepki gösteren muhalifler, heyetin ülkedeki şiddeti ve akan kanı durduramadığını ileri sürüyorlar. Arap Birliği dışişleri bakanları önceki gün yaptıkları toplantıda Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a yetkilerini yardımcısına devrederek ulusal birlik hükümeti kurulması çağrısı yapmıştı. Arap Birliği'nin, Esad'ın yetkilerinin devredilmesi, erken seçim yapılması ve ulusal birlik hükümeti kurulması çağrısına Suriye yönetimi "ret" cevabı vermişti.