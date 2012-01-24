T24 LogoT24 Logo
Dünya

Körfez ülkeleri de gözlemcileri çekiyor RİYAD (A.A)

24 Ocak 2012 14:09

-Körfez ülkeleri de gözlemcileri çekiyor RİYAD (A.A) - 24.01.2012 - Körfez ülkeleri de, Suriye'deki gözlemci heyetini geri çekme kararı aldı. Körfez İşbirliği Konseyi'nden, yapılan yazılı açıklamada, Körfez ülkelerinin Suudi Arabistan'ın kararına destek verdiği ve Arap Birliği gözlemci heyetindeki misyonunu geri çekme kararı aldığı belirtildi. Açıklamada Şam yönetimi de, Arap Birliği'nin ülkeyi krizden kurtarmaya yönelik planına uymamakla suçlandı. Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye 6 ülke, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, BM Güvenlik Konseyi'ne barış planını uygulanmaya koyması için Şam'a baskı yapma ve bunun için gerekli önemleri alma çağrısında bulundu. Suudi Arabistan önceki gün gözlemci heyetindeki misyonunu geri çektiğini açıklamıştı.  Gözlemci heyetinin Suriye'deki çalışmalarına tepki gösteren muhalifler, heyetin ülkedeki şiddeti ve akan kanı durduramadığını ileri sürüyorlar.  Arap Birliği dışişleri bakanları önceki gün yaptıkları toplantıda Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a yetkilerini yardımcısına devrederek ulusal birlik hükümeti kurulması çağrısı yapmıştı.  Arap Birliği'nin, Esad'ın yetkilerinin devredilmesi, erken seçim yapılması ve ulusal birlik hükümeti kurulması çağrısına Suriye yönetimi "ret" cevabı vermişti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24