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Spor

Körfez Tolga ile anlaştı

Kocaelispor, Shakhtar Donetsk ile karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden savunma oyuncusu Tolga Seyhan ile anlaştı...

12 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Turkcell Süper Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, Shakhtar Donetsk ile karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden savunma oyuncusu Tolga Seyhan ile anlaştı. Kocaelispor Başkan Vekili Muharrem Genç, Tolga Seyhan ile anlaşma sağladıklarını belirterek, tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalamayı planladıklarını söyledi.

Genç, ''Tolga kendisini kanıtlamış bir futbolcu, aynı zamanda genç, yetenekli bir isim. Kocaelispor'a büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Bu transfer Kocaeli halkına armağan olsun'' dedi. Transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Genç, bir orta alan oyuncusu ve bir santrfor alarak transferi tamamlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.

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