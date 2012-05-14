Körfez sermayesine davet Kıvanç ve Tuba ile yapılacak

Yabancıya konut satışının önündeki engelin kalkmasının ardından Türkiye, pazarlama faaliyeti için harekete geçiyor. Tanıtım kampanyasına hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye'den konut alınması için yapılacak reklam ve kampanyalarında Arap dünyasında beğeni kazanan dizilerin oyuncularına yer verilmesi planlanıyor. Bakanlık, oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ, Songül Öden, Tuba Büyüküstün, Saruhan Hünel ve Cansel Elçin gibi isimlere teklif götürmeye hazırlanıyor.

Zaman'ın haberine göre, gayrimenkul satışlarından 20 milyar dolarlık gelir bekleniyor. İş dünyasının da görüşleri alındıktan sonra başlatılacak kampanyalarda hedef bu rakamın üzerine çıkmak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, "Yabancılara mülk satışından büyük gelir bekliyoruz. Büyük bir tanıtım kampanyası planlıyoruz. Hem büyükelçilerimizi hem de özel sektörü harekete geçireceğiz." dedi.

Bakanlık, yabancıların Türki-ye'de mülk edinmesinde karşılıklılık şartını düzenleyen 'Mütekabiliyet Yasası'nın beklenenden daha fazla talep görmesi amacıyla kapsamlı bir tanıtım kampanyası projesine hazırlanıyor. Özellikle Arap dünyası başta olmak üzere, yabancıların Türkiye'den gayrimenkul edinmesinin önündeki engelin kalktığı dünya genelinde anlatılacak.

Reklam ve tanıtım kampanyaları üzerinde çalışan Bakanlık, özellikle Ortadoğu'da büyük hayran kitlesine sahip dizi oyuncuları ile işbirliği halinde çalışacak. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Suudi Arabistan, Katar, Dubai, Kuveyt gibi petro dolar milyarderlerinin çok olduğu Arap ülkelerinde tanıtım panelleri düzenlenecek. Ayrıca bu bölgelerde oynatılmak üzere reklam filmleri hazırlanacak.

Gayrimenkul satışı için yapılacak tüm bu projelerin yüzü ise Türk dizi filmlerinin oyuncuları olacak. Bakanlık ayrıca yapılacak tanıtım kampanyaları ve reklamlar için inşaat şirketlerinin de ellerini taşın altına sokmasını isteyecek.

Bir yabancı için 2,5 hektar olan en fazla satış yapılabilecek alan yeni yasada proje şartı getirilerek 30 hektara çıkarıldı. Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla yabancılar Türkiye'nin her yerinden taşınmaz alabilecek. İl ve ilçelerde yabancılara satılacak bölgeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı belirleyecek.