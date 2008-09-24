Körfez sermayesi Türkiye'ye uğramadı

Araplar, son 24 saat içinde Avusturalya’dan İzlanda’ya, Rusya’dan Hindistan’a kadar ABD’den Finlandiya’ya kadar şirket satın almaya başladı. Bir günde milyarlarca dolarlık alım gerçekleştiren Arap sermayesi Türkiye’ye ise uğramadı. Dubai Emiri El Maktum ve Katar Emiri El Tani’nin şirketleri en hızlı davranan yatırımcılar oldu. Katar Emiri Muhammed bin Khalife El Tani’nin ortak olduğu Q Iceland Finance, İzlanda’nın en büyük bankası Kaupthing Bank hf’nin yüzde 5’ini 282 milyon dolara aldı.



Abu Dabili dev fon otelciliğe soyundu



* Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en büyük temiz ve yenilenebilir enerji şirketlerinden Masdar, Finlandiyalı rüzgar türbini üreticisi WinWinD Oy’u 120 milyon euro’ya satın aldı.



* BAE’li telekom devi Etisalat Hintli GSM operatörü Swan’ın yüzde 45’ini satın aldı. Bu satın alma karşılığında 400 milyon dolar ödedi.



* Ferrari’nin yüzde 5’ini elinde bulunduran Mubadala Development, ABD’li otelcilik zinciri Kor Hotel Group’un yüzde 50’sini aldı.



* Dubai Emiri El Maktum’un şirketi Dubai Holding Avusturalyalı altın üreticisi Citigold’un yüzde 18’ini aldı.



* Dubai Holding Rusya’nın en büyük elektrik dağıtım şirketi ROA Unified System’in OGK-1 şirketini satın aldı. El Maktum, bu satın alma için 5.3 milyar dolar ödedi.



* The Sunday Times gazetesi tarafından İngiltere’nin en zengin isimleri arasında gösterilen eski İstanbul Valisi Lütfi Kırdar’ın yeğeni ve eski YÖK Başkanı Prof. İhsan Doğramacı’nın kuzeni olan Nemir Kırdar’ın Bahreyn merkezli şirketi Investcorp ABD’de 1 milyar dolarlık fon kuracağını açıkladı.

