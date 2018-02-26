Körfez Savaşı'ndan bu yana bir ilk: Irak, Suudi milli takımını ağırlıyor

FIFA'nın Irak'a uluslararası müsabakalara evsahipliği yasağını dostluk maçları için gevşetmesinin ardından Suudi milli takımı yaklaşık 40 yıldır ilk kez Irak'ta maç yapacak. Maç, Bağdat'a göre FIFA yasağının tümden kaldırılması, Riyad'a göre Irak'ta İran etkisini azaltma çabalarının bir parçası.

Saddam Hüseyin'in 1990'da Kuveyt'i işgalinden beri FIFA'nın uyguladığı uluslararası maçlara evsahipliği yasağının kaldırılmasını talep eden Irak, çarşamba günü Suudi Arabistan mili takımını hazırlık maçı için ağırlamaya hazırlanıyor.

Irak, 1990'dan beri her türlü uluslararası futbol maçını tarafsız sahada oynamak zorundaydı.

Ancak geçen yıl Irak'ın IŞİD'e karşı zafer ilan etmesinin ardından yasağı bir nebze gevşeten FIFA, Irak'ın Erbil, Basra ve Kerbela kentlerinde uluslararası dostluk maçlarına izin verdi.

Böylece yaklaşık 40 yıldır ilk kez Irak toprakları Suudi Arabistan ile bir futbol müsabakasına sahne olacak.

Suudi Milli Takımı Rusya yolcusu

Irak hükümeti, Basra'da oynanacak maçı kazasız belasız atlatarak FIFA yasağının tümden kalkması yolunda elini güçlendirmeyi umuyor.

Rusya'nın evsahipliğini yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Suudi milli takımı da güçlü bir rakiple hazırlık maçı yapacağı için memnun.

Hem spor hem siyaset

Yanısıra Suudi Arabistan bu maça Irak'ta İran etkisini azaltmak amacıyla diplomatik ve ekonomik ilişkileri geliştirmenin yollarından biri olarak bakıyor.

Irak Gençlik ve Spor Bakanı Abdülhüseyin Abttan da ''Siyaset her alanın bir parçası ve Suudi Arabistan'ın büyük siyasi ağırlığı var. Maçın diğer milli takımların Irak'ı ziyaret etmesine esin kaynağı olmasını umuyoruz. Bu, FIFA'nın stadyumlarımızda maç yasağını tümden kaldırması davamıza destek olacaktır'' dedi.

Irak milli takımı teknik direktörü Besim Kasım, Basra'da Suudi milli takımıyla maçın protokolden ibaret olsa da Irak futbolu üzerinde muazzam etkisi olacağını dile getirdi.

Katar da devrede

Diğer yandan Suudi Arabistan liderliğindeki blokun yaptırım uyguladığı Katar, Irak'a üst düzey heyet gönderip spor alanında bir dizi anlaşmaya imza attı.

Buna içerleyen bir Suudi yetkili, Katar futbol federasyonu başkanının fotoğrafının altına ''Öyleyse şimdi Irak'a yardım ediyoruz, değil mi, tabii Irak çok önemli hale geldi, bak sen'' mesajını yazdı.

Irak'ın mart ayında düzenlemeyi planladığı dörtlü dostluk turnuvasından Kuveyt çekildiğini açıkladı.

Infantino'ya davet

FIFA'nın mart ayında Irak'la ilgili kararını açıklaması öncesi FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya Irak'ı ziyaret daveti de gönderildi. Ancak Infantino henüz davete yanıt vermedi.

FIFA yasağı, 2003'teki ABD işgalinden sonra da yürürlükte kaldı. 2012'de bir kaldırma girişimi oldu, ancak Erbil'de oynanan Irak-Ürdün maçında elektrik kesintisi yaşanması üzerine yasak geri döndü.