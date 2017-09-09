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Dünya

Körfez krizine Trump koordinesi; Katar ve Suudi Arabistan diyalog kurdu

"Prens Muhammed Katar'ın önerisini memnuniyetle karşıladı"

09 Eylül 2017 05:09

Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani'nin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı telefonla arayarak Körfez krizinin çözümü için diyalog kurulması talebini ilettiği bildirildi. Katar resmi haber ajansı QNA da söz konusu görüşmenin ABD Başkanı Donald Trump tarafından koordine edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Katar Emiri Temim, Prens Muhammed'i telefonla aradı. Temim, Katar ile bazı Körfez ülkeleri arasındaki krizin çözümü için tüm tarafların çıkarlarını güvence altına alacak şekilde diyalog masasına oturulması istediğini söyledi.

Prens Muhammed'in öneriyi memnuniyetle karşıladığı ifade edilen haberde, Riyad'ın krizin diğer tarafları Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn ile mutabakata vardıktan sonra konuyla ilgili ayrıntıların açıklanacağı bilgisi verildi.

Trump koordine etti

Katar resmi haber ajansı QNA da söz konusu görüşmenin ABD Başkanı Donald Trump tarafından koordine edildiğini duyurdu. Haberde ayrıca Emir Temim'in, Prens Muhammed'in, "ülkelerin egemenliğinin çiğnenmemesi şartıyla üzerinde anlaşmazlık olan konuların görüşülmesi için birkaç temsilcinin görevlendirilmesi" talebini de kabul ettiği kaydedildi.

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