Körfez krizinde Katar diplomatik girişimde

Geçen haftanın başında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği Körfez bölgesi ve çevresindeki bazı Arap devletlerinin Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmesi ile başlayan kriz devam ediyor.

Avrupa'da temaslarda bulunan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es-Sani, krizde taraf tutmayan Kuveyt'in mevcut duruma çözüm bulmak için arabuluculuk çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Londra'da Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuşan Es-Sani "Bizden yapılacak herhangi bir talebi değerlendirmeye hazırız ancak henüz kimseden bir yanıt alamadık" dedi.

Dışişleri Bakanı sözlerine "Çözüm diplomatik diyalogdan geçiyor ancak şu anda bir temelden bahsetmek güç. Bu yasadışı ablukadan kaynaklanan insani sorunları çözmekle meşgulüz" diye devam etti.

Daha sonra Paris'e geçen Es-Sani, burada da gazetecilere konuşarak Körfez güvenliği ile ilgili olarak ülkesinin oturup konuşmaya hazır olduğunu ancak "Katar'ın dışişleri ile ilgili olarak kimsenin konuşmaya hakkı olmadığını" söyledi.

Avrupa ve bölgeden tepkiler

Es-Sani ile görüşen İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Tüm devletlere durumu yatıştırmaları ve arabuluculuk ile hızlı bir çözüm bulmaları çağrısı yapıyorum" dedi.

Johnson ayrıca bu hafta Suudia Arabistan, BAE ve Kuveyt'teki mevkidaşlarıyla görüşecek.

Geçen hafta Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye liderleriyle temas kuran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da gerginliğin yatışması çağrısı yaptı ve bölgede istikrarın önemine değindi.

Pakistan Başbakanı Nevaz Şerif de akşam saatlerinde krizle ilgili görüşmeler yapmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

Katar Havayolları

Ülkenin resmi havayolu şirketi, Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne çağrıda bulundu.

Taşıyıcıya uygulanan boykotun "yasadışı" olduğunu söyleyen Katar Havayolları CEO'su Ekber Bekir, örgütün "meseleye müdahil olmasını ve ağırlığını koyup bu durumu yasadışı ilan etmesi" gerektiğini söyledi.

CNN Money programına konuşan Bekir uygulamanın aynı zamanda 1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu'nu ihlal ettiğini ekledi. Ancak Suudi Arabistan'ın anlaşmada imzası bulunmuyor.

El Cezire'ye de bir mülakat veren CEO, ABD Başkanı Donald Trump'a da seslenerek "Dostlarımızdan, dört devlet tarafından bize karşı uygulanan bu adaletsiz ve yasadışı ablukaya karşı bize destek vermelerini bekliyoruz" diye konuştu.

"Amerikan halkının ABD'nin (bölgede) en yakın ilişkilerinin olduğu ülkeyi köşeye sıkıştırmaya çalıştıklarını bilmelerini istiyoruz" diyen Bekir, "Bence Başkan Trump'ın ülkemle ilgili yorumları yersiz ve asılsız. Kendisiyle ilgili hayal kırıklığımı tekrar dile getirmek isterim" şeklinde sözlerini sonlandırdı.

Trump Katar'ı aşırıcılık yanlılarına finansal destek vermekle suçlamış ve krizde Suudi Arabistan'a destek vermişti.

Ticaret Umman'dan geçecek

Öte yandan ablukanın ticari boyutunu kırmak isteyen Katar, kendisine karşı izolasyon girişimlerine katılmayan Umman ile doğrudan deniz taşımacılığı hattı kurduğunu açıkladı.

Gıda temini konusunda büyük ölçüde dışa bağımlı olan ülke, Suudi Arabistan'ın tek kara sınırını kapaması ve ticaretini sonlandırması ile stoklarını tazelemede kısa süreli bir sorun yaşamış, ancak Türkiye ve İran'ın gönderdiği gıda malzemeleriyle rahat bir nefes almıştı.

ABD'nin CNBC televizyonuna konuşan Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-Emadi de mevcut aksamaların üzerinde Türkiye, Uzak Doğu ve Avrupa ile ticaret hacmini arttırarak geleceklerini kaydetti.

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Reuters, AP, AFP, ÇÖ/EC