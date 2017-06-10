Körfez Krizi neden çıktı? Krizde kim, nerede duruyor? Bu akşam Tele1'de tartışılacak

ABD Başkanı Donald Trump, züccaciye dükkanına girmiş bir fil gibi davranarak dünyaya yeni krizler ve sorunlar hediye ediyor. Amerikan liderin ilk dış gezisini Suudi Arabistan’a gerçekleştirip “kılıç dansı” yapmasından kısa süre sonra Suudiler, Katar’a savaş tehdidi savurdu. Birçok devlet onu destekledi. Diğer yandan bu hafta terör eylemleriyle sarsılan İran, Washington’un ana hedefi durumunda.

Körfez Krizi’nin sebepleri nedir? Kim, neden, nerede duruyor? ABD ne yapmaya çalışıyor? Rusya “orta yol”dan mı gidiyor, yoksa Katar’a mı daha yakın? Suriye sürecinde oluşturulan “Rusya-Türkiye-İran” üçlüsü şimdi Katar ile bir dörtlüye dönüşür mü? Türkiye, Ortadoğu’da yeni bir bataklığa mı sürükleniyor?

Bu ve başka sorular, Tele1 kanalında bugün saat 21.00’de yayınlanacak olan Hakan Aksay ile Dünyanın Öteki Yüzü programında ele alınacak.

Ayrıca Rusya-Türkiye yaptırımlarında son gelişmeler ve 24 Kasım’dan bu yana yaşananların özeti, Türkiye’deki Suriyeli göçmenlerin durumu, Türkiye'deki Rus Oda Filarmonisi ve "sol elim" dinletisi ile her zamanki gibi basın özetleri ve kısa haberler de program izleyicilerini bekliyor olacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Emeritus Profesörü İlter Turan, Rusya’dan Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Siyaset Bölümü Başkanı, Türkolog Yuriy Mavaşev ve İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet Yeğin programa canlı yayında konuk olarak katılıyorlar.

Hakan Aksay'la Dünyanın Öteki Yüzü, Rusya ve eski Sovyet coğrafyası ile Ortadoğu’daki gelişmeleri başa alan bir dış politika programı. Programın ana konuları arasında şu konular sıralanıyor:

- Rusya-Türkiye ilişkileri nereye gidiyor?

- Putin Suriye'de neyi hedefliyor?

- Trump döneminde ABD'nin Rusya ve Ortadoğu politikaları nasıl şekillenecek?

- Rus uzmanlar ve Rusya medyası gelişmeleri nasıl yorumluyor?

- Kafkasya ve Orta Asya'da neler oluyor?

- Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olabilir mi?

- Rusya ve öteki eski Sovyet ülkeleriyle ticaretten enerjiye, inşaattan turizme kadar işbirliğimiz hangi aşamada?

Programın daha önce yayımlanmış bölümlerini şu adresten izlemek mümkün:

http://tele1.com.tr/category/dunyanin-oteki-yuzu/

Nasıl izlenebilir?

Yeni TV kanalı Tele1 internette www.tele1.com.tr üzerinden yayın yapıyor. Ayrıca uydu üzerinden veya D-Smart'tan da (273. kanal) izlenebilir. Digitürk'te şimdilik sadece "uydu paketi olanlar" Tele 1'i Digiturk Uydu Paketi 230. kanaldan izleme şansına sahip.

Tele 1'in (@tele1comtr) uydu adresi ise şöyle:

Türksat 4-A Uydusu Frekanslar: 11 824, Sembol Rate; 8000, Vertical.