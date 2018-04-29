Körfez krizi: 'Katar ekonomisini desteklemek için 38 milyar dolar harcadı'

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's, Katar'ın, Arap ülkeleriyle anlaşmazlığının ilk iki ayında ekonomisini desteklemek için 38,5 milyar dolar harcadığını kaydetti.

Moody's'e göre bu Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 23'ünü oluşturuyor.

Şirkete göre, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn tarafından konulan sınırlandırmalardan en çok ticaret, turizm ve banka sektörleri etkilendi.

Şirket, Katar bankalarından yaklaşık 30 milyar dolar çekildiğini tahmin ediyor.

Katar'ın komşuları, 'teröre destek verdiği' gerekçesiyle ülkeyle ilişkilerini dondurmuştu.

Katar, radikal gruplara destek verdiği iddialarını reddediyor ve krizin siyasi nedenlerle çıkarıldığını savunuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap ülkeleri 5 Haziran'da Katar'la ilişkilerini kesmişti.

Katar'ın tek kara sınır kapısı kapanmış, Katar bayraklı gemilerin bazı limanlara demirlemesi yasaklanmış ve bölgedeki uçuş sahasının büyük bölümü Katar uçaklarına ve Katar'dan ya da Katar'a uçan uçaklara kapatılmıştı.

Katar borsası 100 günde yüzde 15 değer kaybetmişti.

Şirket, diplomatik krizin bütün Körfez ülkelerinde belirsizlik yarattığı ve krize dahil olan bütün ülkelerin kredi görünümünü etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Moody's'in Başkan Yardımcısı Steffen Dyck, "Körfez ülkelerindeki diplomatik anlaşmazlığın ciddiyeti eşi benzeri görülmemiş ölçüde ki bu da Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'ndeki ekonomik, mali ve sosyal etkileri konusundaki belirsizliği artırıyor" dedi.