Körfez Köprüsü için önemli aşama bugün

İzmir-İstanbul arasını üç buçuk saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu projesinin en önemli geçiş noktası olan, Kocaeli'nin Dilovası İlçesi'ndeki Dil Burnu ile Yalova'nın Altınova İlçesi'ndeki hersek Burnu arasında yapımı devam eden İzmit Körfez Köprüsü inşaatının en önemli aşaması olan, ayakların üzerine yerleştirileceği 4 katlı apartman yüksekliğinde ve 25’er bin ton ağırlığındaki kesonlar bugün konulacakları bölgeye yüzdürüldü.

İstanbul- İzmir karayolu yolculuğunu 3,5 saate indirmesinin yanı sıra TEM, D-100 ve E-130 karayollarındaki trafiği de büyük ölçüde rahatlatacak olan 2 bin 682 metre uzunluğundaki Körfez Köprüsü inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın da izlediği bugünkü çalışmada, 4 katlı apartman yüksekliğinde ve yaklaşık 16 basketbol sahası büyüklüğündeki, 25’er bin ton ağırlığındaki keson, Yalova Hersek Burnu’ndaki kuru havuzdan yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Kaytazdere sahilindeki geçiş teçhiz rıhtımına kadar getirildi.

Bittiğinde böyle görünecek

40 metre derine batırılacak

STFA firmasının tamamladığı kesonların taşınma operasyonu, bugün köprünün diğer ayağının bulunduğu Dilovası Dil Burnu’ndan teknelerle basın mensupları da alınarak gerçekleştirildi. Yalova Kaytazdere sahilinden 350 metre açıkta denizde inşa edilen keson geçici teçhiz rıhtımına bağlandı. 100 yıllık servis ömrü ile dizayn edilen, toplam 220 bin metreküp özel betonun imalatı, testleri ve dökümü denizde devam edecek.

Köprü ayaklarının temeli vazifesini görecek kesonların betonarme, su alma sistemi ve 27 metre yükseklikteki çelik şaft montajları yaklaşık 6 ay boyunca denizde devam ettikten sonra, 40 metre su derinliği olan yerinde suya batırılacak ve şaft bağlantı kirişlerinin inşaatına başlanacak.

Yalova Hersek Burnu’nda gerçekleştirilen keson yüzdürme törenine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Karayolları Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan, Yalova Valisi Esengül Civelek, Ak Parti Milletvekili Temel Coşkun, STFA Grubu CEO’su Mehmet Ali Neyzi ile Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Türkiye'de yapılmış en büyük yol projesi

Törende yaptıağı konuşmada, bu projenin Türkiye’nin en büyük otoyol projesi olduğunu belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım şunları söyledi:

"30 Mart’ta bildiğiniz gibi sayın Başbakanımız iki köprü temelinin ilk harcını koymuştu. 6 ay sonunda bu temeller bitti. Şimdi donatı yapılmak üzere Kaytazdereye çekilecek. Önümüzdeki Şubat ayı sonuna kadar oradaki donatıları tamamlanıp daha sonra da Körfez’in içersine, biri Güney’de biri Kuzey’de denizin 40 metre dibinde hazırlanan temellere yerleştirilecek. Bunlar temellere yerleştirildiği zaman donatılarla birlikte deniz yüzeyinin üzerine 2 metrede çıkmış olacağız. Önümüzdeki Mart ayı sonuna kadar denizden 42 metre yükseklikte ayaklar konulacak. Daha sonra köprünün kulelerini bunun üzerine inşa edeceğiz."

Projede her gün kullanılan betonla TOKİ’nin 40 blok yapabildiğini söyleyen Bakan Yıldırım konuşmasını söyle sürdürdü:

"35-40 metreye kadar temel için 195 kazık çakıldı. Bir tanesinin kazıkları tamamen bitti. Bir hafta içinde Güney temelin kazığı da tamamen bitmiş olacak. İstanbul İzmir arasında 433 kilometre otoyol yapıyoruz. Bunların her biri başlı başına bir proje. Bu inşaatta kullanılan bir günlük betonla 100 metre karelik TOKİ’nin 40 bloğu yapılıyor. Her gün 7 bin kamyon 105 bin ton hafriyat yapıyor. İşin büyüklüğünü anlatmak için söylüyorum."

'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'

Dünyanın en büyük projelerinden birini gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Yıldırım, "2015’in ortalarında İstanbul Bursa arasını tamamen bitirmiş olacağız.

Yalova- İstanbul arası komşu kapısı. Dakikalarla yani saatlerle değil. Öyle Eskihisar feribotuna binip 45 dakika değil. Bu çağdaşlık. Bu insanı yaşatki devlet yaşasın anlayaşının sonucudur. İnsanımızı sevdiğimiz için, insanımızın herşeye layık olduğunu düşündüğümüz için dünyanın krizden krize koştuğu bu günlerde dünyanın en büyük projesini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Projenin 20 katrilyon lira olduğunu söyleyen Bakan Yıldırım, " Dile kolay. Bunu devlet bütçesinden de yapmıyoruz. Bolu Dağı Tüneli’ni 30 yıl yapamayan bir Türkiye’den bugün 20 katrilyonluk projeyi 3-4 yıl da gerçekleştiriren bir Türkiye’ye geldik. Bunun mimarı 76 milyon vatandaşımızdır. Siz destek verdiniz. Ülkede güçlü siyasi yönetim oldu. Bunlar yetmez, bir de memleket sevdalısı olan bu ülkeye bu millete hizmet aşkı olan lider lazımdı. O da Recep Tayyip Erdoğan’dı. Onun sayesinde bunları başardık" dedi.

Marmaray, 29 Ekim'de açılıacak

Marmaray Projesini de 29 Ekim de açacaklarını söyleyen bakan Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

"150 yıllık rüyadır. Tarih kitaplarında dilden dile dolaşan bir projedir iki kıtayı denizin altında 60 metre derinlikte birleştirmek. İstanbul’un iki tarihi semtini Üsküdar-Kadıköy ve tarihi yarım adayı Sirkeciyi birbiriyle buluşturmak. Bu da bize nasip oldu. 29 Ekim de Marmaray’ı açıyoruz. Sadece istanbul’u rahatlatmıyoruz. Uzak doğudan Londra’ya uzanan tarihi İpekyolu’nu da yeniden canlandırıyoruz. Bu yetmez dedik, yanına bir de tüp geçit yapıyoruz. Onun da açılışını 2015’de yapmış olacağız. Tüp geçit 108 metre derinlikten geçiyor. Hayallere sığmayan projeleri teker teker gerçekleştiriyoruz. Gurbetçilerimizin imrenerek anlattıkları projeleri şimdi yabancılar kıskanarak izliyorlar. Daha da iyisi var. Azmedince oluyor."

'Yalova'nın sorunlarını da çözeceğiz'

Konuşmasında Yalova’nın da sorunlarını konuştuklarını söyleyen Bakan Yıldırım, "Milletvekilimiz Temel Coşkun, başkanımız yol sorunlarını bize anlattılar. Bu büyük projelerin üstesinden gelen ülkemize kazandıran bir anlayış Yalova’nın sorunları altında kalamaz. Yalovaya ilk hizmeti getiren kardeşlerinizden biriyim. İDO’nun ilk feribot seferlerini başlattığımız günleri hatırlayın. O günden bugüne çok şeyler değişti. Yalova’nın bir üniversitesi var. Turizm denizcilik şehri. İstanbulun Anadoluya açılan kapısıdır. Bursa-Kocaeli İzmit yolu sorununu da çözmek için kapsamlı bir proje çalışması başlattık. Bölgede sadece yol yapmıyoruz. Altınova bölgesinde çok kapsamlı kamulaştırma yaptık. Bu bölgeye giren para istimlaktan 300 trilyonun üzerinde. Bu bölgede oturan insanlardan birşey istiyorum. Bu paralar atıl durmasın. Üretime ve istihdama dönüşsün" dedi.