Körfez, Kayseri'de siftah yapmak istiyor

Kocaelispor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, "Kayserispor maçından puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz." dedi.



İpekoğlu, Kocaelispor Sefa Sirmen Tesisleri'ndeki antrenman öncesi, milli maç nedeniyle lige ara verilmesinin sevindirici olduğunu ve bu arayı iyi değerlendireceklerini söyledi. Yeni bir ekip olduklarını ve henüz hazır olmadıklarını vurgulayan İpekoğlu, "Kayserispor maçında galibiyetle tanışmak istiyoruz. İşimiz kolay olmayacak. Biz tedbirimizi alıp, sahadan galip ayrılmak istiyoruz.'' dedi.