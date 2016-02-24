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Körfez Geçiş Köprüsü’nden geçiş ücreti ne kadar olacak?

Geçiş ücreti olarak belirlenen 35 dolar + KDV ücretinin fazla olduğu savunuldu

24 Şubat 2016 19:25

İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde bulunan Körfez Geçiş Köprüsü geçiş ücretine ilişkin belirlenen 35 dolar+KDV ücretinin yüksek olduğu savunulurken, alternatif olarak kullanılabilecek kimi araçların daha düşük ücrete gelebileceği belirtildi.

Hürriyet’in haberine göre,  İstanbul-İzmir arası mesafeyi 2 saat 50 dakikaya indirmesi beklenen projenin maliyeti 9 milyar dolar olarak açıklandı.

Projenin önemli ayaklarından birini ise Körfez Geçiş Köprüsü oluşturuyor. Köprü’nün toplam uzunluğu 2 bin 682 metre. Bir başka ifadeyle, orta açıklığı bin 75 metre olan Boğaziçi Köprüsü’nün 2,5 katı uzunlukta.

Projenin üçte birlik kısmı tamamlandı; kalan kısımlara ilişkin çalışmaları sürerken, Körfez Geçiş Köprüsü için belirlenen ücrete ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi. Sosyal medya hesapları üzende yürütülen tartışmanın kaynağını ise ekşi sözlük yazarları oluşturuyor. Sözlük yazarlarının önemli bir bölümü, belirlenen ücretin yüksek olduğu görüşünde.

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