-KÖRFEZ FELAKETİNİN BP'YE MALİYETİ 3.95 MİLYAR $ LONDRA (A.A) - 19.07.2010 - Meksika Körfezi'ndeki platformlarından birinin infilak ederek batmasıyla ortaya çıkan çevre kirliliğinin İngiliz petrol grubu BP'ye maliyeti 3,95 milyar doları (3 milyar avrodan fazla) buldu. BP'den yapılan açıklamada, bu miktara, denize karışan ham petrolü toplamak, temizlemek, acil tahliye kuyuları açmak ve tazminatların dahil olduğu belirtildi ve şimdiye kadar 67 bin 500'den fazla tazminat talebi karşılığında 207 milyon dolar ödeme yapıldığı kaydedildi. İngiliz şirketi BP, çevre felaketinin maliyetlerinin karşılanması için 20 milyar dolarlık bir fon oluşturmayı kabul ettiğini de hatırlattı ve çok daha yüksek bir rakama ulaşma riski bulunan ağır faturanın nihai miktarı konusunda bir rakam vermek için çok erken olduğunu ifade etti. BP, bir hafta önceki açıklamasında çevre felaketinin maliyetinin 3,5 milyar doları bulduğunu bildirmişti. Bu arada Amerikan hükümeti, çevre felaketinin kaynağı kuyunun yanında tespit edilen kaçak ve diğer sorunlar konusunda BP'nin bilgi vermesini istedi.