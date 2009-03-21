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Körfez dolu dizgin

Kocaelispor son 5 maçta 11. puanını Ankaraspor'u yenerek elde etti. Taner 2 gol atan Taner Gülleri 16 gole ulaştı

21 Mart 2009 02:00


Kocaelispor son 5 maçta 11. puanını Ankaraspor'u yenerek elde etti. Taner 2 gol atan Taner Gülleri 16 gole ulaştı

Son haftaların formda takımı Kocaelispor, ligde kalma umutlarını iyice arttırdı. Yeşil-siyahlılar, Ankaraspor’u 3-1 yenerek son 5 maçta topladığı puanı 11’e çıkardı.

32. dakikada ceza alanına giren Agbetu’nun şutunda, Ankaraspor defans oyuncularından seken topu önünde bulan Taner’in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

34. dakikada Taner’in ceza alanı dışı sağ çaprazından yaptığı ortada, ceza alanı içindeki Murat’ın kafa vuruşunda top kaleci Senecky’nin sağından filelerle buluştu: 2-0

35. dakikada hava topunda kaleci Kılıçarslan ile çarpışan Muhammet sakatlanarak oyun dışında kaldı. Kafasından darbe aldığı öğrenilen Muhammet, ambulansla hastaneye götürüldü.

45. dakikada sağdan çalımlarla ceza alanına giren Agbetu’nun pasında uygun

pozisyondaki Taner’in vuruşunda top filelere gitti: 3-0

53. dakikada Ramazan'ın soldan ortasında ceza alanında iyi yükselen Mehmet Çakır'ın kafa vuruşunda kaleci Kılıçarslan'ı aşan top filelere gitti: 3-1

KOCAELİSPOR-ANKARASPOR: 3-1

Hakemler: Tolga Özkalfa, Ali Zağlı, Arkın Akgöl

Kocaelispor: Kılıçarslan, Sadıgov, Levent (46 Hasan) (69 Hamza), Adem, Nsumbu, Taner, Murat, Ross, Ergün, Agbetu (89 Serdar), Muhammet

Ankaraspor: Senecky, Muhammet (38 Murat Akyüz), Murat Tosun (85 Anıl), Mehmet Çakır (72 Neca), Batak, Bilal, Erhan, Hürriyet, Adem, Konate, Ramazan

Goller: Taner (32, 45), Murat (34); Mehmet Çakır (53)

Sarı Kartlar: Ergün, Agbetu; Konate, Batak

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